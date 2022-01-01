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الْتهمت أحياء كاملة في غمضة عين.. الثلوج تُنقذ ولاية كولورادو الأمريكية من الحرائق

دمرت 500 منزل واضطرت عشرات آلاف الأشخاص للفرار

أدى تساقط الثلوج الكثيف في ولاية كولورادو الأمريكية اليوم (السبت) إلى إخماد الجزء الأكبر من الحرائق، التي أتت في غمضة عين على أحياء كاملة في الولاية.

ودمرت الحرائق 500 منزل على الأقل في الحرائق، واضطر عشرات آلاف الأشخاص للفرار؛ لكن لم تسجل حتى الساعة أي وفاة، والأمر أشبه بـ"المعجزة"؛ بحسب حاكم الولاية جاريد بوليس.

وأظهرت لقطات جوية شوارعَ كاملة استحالت أكوامًا من الرماد الملتهب، وقد طال الحريق الضواحي، ولم يقتصر على المناطق الريفية، كما كان الحال سابقًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وغطّت طبقة من الثلج الرمادَ الذي خلّفه الحريق، في مشهد مختلف تمامًا عما كان عليه الحال في قبل تساقط الثلوج.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية "إن دبليو إس" جزءًا من هذه الولاية الجبلية في الغرب الأمريكي في حالة إنذار؛ تأهبًا لعاصفة شتوية، متوقعة أمطارًا غزيرة في الأيام المقبلة.

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الْتهمت أحياء كاملة في غمضة عين.. الثلوج تُنقذ ولاية كولورادو الأمريكية من الحرائق
سبق

أدى تساقط الثلوج الكثيف في ولاية كولورادو الأمريكية اليوم (السبت) إلى إخماد الجزء الأكبر من الحرائق، التي أتت في غمضة عين على أحياء كاملة في الولاية.

ودمرت الحرائق 500 منزل على الأقل في الحرائق، واضطر عشرات آلاف الأشخاص للفرار؛ لكن لم تسجل حتى الساعة أي وفاة، والأمر أشبه بـ"المعجزة"؛ بحسب حاكم الولاية جاريد بوليس.

وأظهرت لقطات جوية شوارعَ كاملة استحالت أكوامًا من الرماد الملتهب، وقد طال الحريق الضواحي، ولم يقتصر على المناطق الريفية، كما كان الحال سابقًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وغطّت طبقة من الثلج الرمادَ الذي خلّفه الحريق، في مشهد مختلف تمامًا عما كان عليه الحال في قبل تساقط الثلوج.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية "إن دبليو إس" جزءًا من هذه الولاية الجبلية في الغرب الأمريكي في حالة إنذار؛ تأهبًا لعاصفة شتوية، متوقعة أمطارًا غزيرة في الأيام المقبلة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
04:10 PM

الْتهمت أحياء كاملة في غمضة عين.. الثلوج تُنقذ ولاية كولورادو الأمريكية من الحرائق

دمرت 500 منزل واضطرت عشرات آلاف الأشخاص للفرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى تساقط الثلوج الكثيف في ولاية كولورادو الأمريكية اليوم (السبت) إلى إخماد الجزء الأكبر من الحرائق، التي أتت في غمضة عين على أحياء كاملة في الولاية.

ودمرت الحرائق 500 منزل على الأقل في الحرائق، واضطر عشرات آلاف الأشخاص للفرار؛ لكن لم تسجل حتى الساعة أي وفاة، والأمر أشبه بـ"المعجزة"؛ بحسب حاكم الولاية جاريد بوليس.

وأظهرت لقطات جوية شوارعَ كاملة استحالت أكوامًا من الرماد الملتهب، وقد طال الحريق الضواحي، ولم يقتصر على المناطق الريفية، كما كان الحال سابقًا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وغطّت طبقة من الثلج الرمادَ الذي خلّفه الحريق، في مشهد مختلف تمامًا عما كان عليه الحال في قبل تساقط الثلوج.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية "إن دبليو إس" جزءًا من هذه الولاية الجبلية في الغرب الأمريكي في حالة إنذار؛ تأهبًا لعاصفة شتوية، متوقعة أمطارًا غزيرة في الأيام المقبلة.

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