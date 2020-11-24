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نادي الإبل يعلن آلية جديدة لكشف العبث خلال مهرجان الملك عبدالعزيز

لأول مرة عالمياً في مسابقات الجمال.. لتحقيق العدالة والشفافية

أعلن نادي الإبل، اليوم، الثلاثاء، الآلية الإضافية لكشف العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، المقرر له الأول من ديسمبر المقبل في الصياهد الجنوبية، 140 كلم، شمال شرق الرياض.

وتعد تلك الآلية النموذج الأول الذي يطبق عالمياً في مسابقات الجمال، وسيتم تطبيقها على جميع الفئات بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد وكأس النادي.

فيما سيتم استثناء فئة الفردي ونخبة النخبة التي سيتم الكشف على جميع الإبل المتواجدة فيها، بحسب الآلية المتبعة سابقاً من قبل اللجنة الطبية.

وقال النادي، إن الآلية الإضافية للكشف عن العبث في المنقيات المشاركة تهدف إلى محاربة العبث وتحقيق العدالة والشفافية.

وأضاف أن المستفيدين منها الملاك الذين تأهلت منقياتهم إلى المراحل النهائية من المنافسات دون غيرهم، مشيراً إلى أنه يحق للمالك المشارك الذي يرغب الإطاحة بالعبث في إبل منافسيه التقدم بطلب إلى اللجان المختصة وتعبئة النموذج الرسمي، وإنهاء الإجراءات وتسديد المقابل المالي بواقع 50 ألفًا لكل متن، حيث إن فترة الاستفادة من هذا الإجراء تتم منذ دخول المنقية إلى المهرجان وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه.

وكشف نادي الإبل، أن الآلية الإضافية لكشف العبث تسمح بدخول المالك وشخص مرافق أو وكيله الشرعي ومرافقين كحد أعلى إلى لجنة العبث واختيار إبل من منقية منافسة، ووضع أطواق مخصصة لهذا الغرض على الإبل المراد فحصها، يتم تركيبها من قبل عمالة المنافس الذي يتم فحص منقيته وبحضوره قبل فحصها في العيادة الطبية، وتمنع الآلية الجديدة لمس إبل المنافس وتجاوز المناطق المسموح بها.

ولفت إلى أن المقابل المالي في حال رصد حالة عبث في كل متن يتم إرجاعه إلى المستفيد من الخدمة، وفي حال سلامتها يتم احتسابه رسوماً لكشف العبث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الإبل يعلن آلية جديدة لكشف العبث خلال مهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

أعلن نادي الإبل، اليوم، الثلاثاء، الآلية الإضافية لكشف العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، المقرر له الأول من ديسمبر المقبل في الصياهد الجنوبية، 140 كلم، شمال شرق الرياض.

وتعد تلك الآلية النموذج الأول الذي يطبق عالمياً في مسابقات الجمال، وسيتم تطبيقها على جميع الفئات بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد وكأس النادي.

فيما سيتم استثناء فئة الفردي ونخبة النخبة التي سيتم الكشف على جميع الإبل المتواجدة فيها، بحسب الآلية المتبعة سابقاً من قبل اللجنة الطبية.

وقال النادي، إن الآلية الإضافية للكشف عن العبث في المنقيات المشاركة تهدف إلى محاربة العبث وتحقيق العدالة والشفافية.

وأضاف أن المستفيدين منها الملاك الذين تأهلت منقياتهم إلى المراحل النهائية من المنافسات دون غيرهم، مشيراً إلى أنه يحق للمالك المشارك الذي يرغب الإطاحة بالعبث في إبل منافسيه التقدم بطلب إلى اللجان المختصة وتعبئة النموذج الرسمي، وإنهاء الإجراءات وتسديد المقابل المالي بواقع 50 ألفًا لكل متن، حيث إن فترة الاستفادة من هذا الإجراء تتم منذ دخول المنقية إلى المهرجان وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه.

وكشف نادي الإبل، أن الآلية الإضافية لكشف العبث تسمح بدخول المالك وشخص مرافق أو وكيله الشرعي ومرافقين كحد أعلى إلى لجنة العبث واختيار إبل من منقية منافسة، ووضع أطواق مخصصة لهذا الغرض على الإبل المراد فحصها، يتم تركيبها من قبل عمالة المنافس الذي يتم فحص منقيته وبحضوره قبل فحصها في العيادة الطبية، وتمنع الآلية الجديدة لمس إبل المنافس وتجاوز المناطق المسموح بها.

ولفت إلى أن المقابل المالي في حال رصد حالة عبث في كل متن يتم إرجاعه إلى المستفيد من الخدمة، وفي حال سلامتها يتم احتسابه رسوماً لكشف العبث.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
05:33 PM

نادي الإبل يعلن آلية جديدة لكشف العبث خلال مهرجان الملك عبدالعزيز

لأول مرة عالمياً في مسابقات الجمال.. لتحقيق العدالة والشفافية

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حمد الفراج - الرياض
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أعلن نادي الإبل، اليوم، الثلاثاء، الآلية الإضافية لكشف العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، المقرر له الأول من ديسمبر المقبل في الصياهد الجنوبية، 140 كلم، شمال شرق الرياض.

وتعد تلك الآلية النموذج الأول الذي يطبق عالمياً في مسابقات الجمال، وسيتم تطبيقها على جميع الفئات بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد وكأس النادي.

فيما سيتم استثناء فئة الفردي ونخبة النخبة التي سيتم الكشف على جميع الإبل المتواجدة فيها، بحسب الآلية المتبعة سابقاً من قبل اللجنة الطبية.

وقال النادي، إن الآلية الإضافية للكشف عن العبث في المنقيات المشاركة تهدف إلى محاربة العبث وتحقيق العدالة والشفافية.

وأضاف أن المستفيدين منها الملاك الذين تأهلت منقياتهم إلى المراحل النهائية من المنافسات دون غيرهم، مشيراً إلى أنه يحق للمالك المشارك الذي يرغب الإطاحة بالعبث في إبل منافسيه التقدم بطلب إلى اللجان المختصة وتعبئة النموذج الرسمي، وإنهاء الإجراءات وتسديد المقابل المالي بواقع 50 ألفًا لكل متن، حيث إن فترة الاستفادة من هذا الإجراء تتم منذ دخول المنقية إلى المهرجان وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه.

وكشف نادي الإبل، أن الآلية الإضافية لكشف العبث تسمح بدخول المالك وشخص مرافق أو وكيله الشرعي ومرافقين كحد أعلى إلى لجنة العبث واختيار إبل من منقية منافسة، ووضع أطواق مخصصة لهذا الغرض على الإبل المراد فحصها، يتم تركيبها من قبل عمالة المنافس الذي يتم فحص منقيته وبحضوره قبل فحصها في العيادة الطبية، وتمنع الآلية الجديدة لمس إبل المنافس وتجاوز المناطق المسموح بها.

ولفت إلى أن المقابل المالي في حال رصد حالة عبث في كل متن يتم إرجاعه إلى المستفيد من الخدمة، وفي حال سلامتها يتم احتسابه رسوماً لكشف العبث.

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