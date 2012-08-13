النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"‏مدني الرياض" يباشر بلاغًا في طوارئ مستشفى الأمير محمد.. "انحشار" يد طفلة في فرّامة لحم

فك احتجازها وناشد أولياء الأمور بإبعاد أبنائهم الصغار عن الأدوات الحادة والخطرة

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، بلاغًا وردها عن "انحشار" يد طفلة من الجنسية السورية تبلغ من العمر (3 سنوات)، في فرامة لحم، حيث تم إنهاء الحالة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.

‏وانتقلت فرق الدفاع المدني إلى طوارئ المستشفى، وتعاملت مع الحادث باستخدام الأجهزة المتخصصة والفنية في فك احتجاز الطفلة، ومن ثم استكمال الإجراءات الطبية من قِبل المستشفى.

‏ودعا مدني الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن غير المخصصة لهم والأدوات الحادة والخطرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"‏مدني الرياض" يباشر بلاغًا في طوارئ مستشفى الأمير محمد.. "انحشار" يد طفلة في فرّامة لحم
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، بلاغًا وردها عن "انحشار" يد طفلة من الجنسية السورية تبلغ من العمر (3 سنوات)، في فرامة لحم، حيث تم إنهاء الحالة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.

‏وانتقلت فرق الدفاع المدني إلى طوارئ المستشفى، وتعاملت مع الحادث باستخدام الأجهزة المتخصصة والفنية في فك احتجاز الطفلة، ومن ثم استكمال الإجراءات الطبية من قِبل المستشفى.

‏ودعا مدني الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن غير المخصصة لهم والأدوات الحادة والخطرة.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
12:34 AM

"‏مدني الرياض" يباشر بلاغًا في طوارئ مستشفى الأمير محمد.. "انحشار" يد طفلة في فرّامة لحم

فك احتجازها وناشد أولياء الأمور بإبعاد أبنائهم الصغار عن الأدوات الحادة والخطرة

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
2
4,832

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، بلاغًا وردها عن "انحشار" يد طفلة من الجنسية السورية تبلغ من العمر (3 سنوات)، في فرامة لحم، حيث تم إنهاء الحالة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.

‏وانتقلت فرق الدفاع المدني إلى طوارئ المستشفى، وتعاملت مع الحادث باستخدام الأجهزة المتخصصة والفنية في فك احتجاز الطفلة، ومن ثم استكمال الإجراءات الطبية من قِبل المستشفى.

‏ودعا مدني الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن غير المخصصة لهم والأدوات الحادة والخطرة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,757
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,713
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,696
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,798

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة