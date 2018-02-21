ظهور جديد بأداء عالٍ.. "سيارة G 63" من "مرسيدس-AMG"

إماطة اللثام عنها بمعرض جنيف للسيارات في مارس 2018

تتأهب سيارة G 63 الجديدة من مرسيدس-AMG للاحتفال بظهورها العالمي الأول خلال معرض جنيف للسيارات في مارس 2018.

وتظهر في هذا الطراز الجديد ملامح التغيير الأكبر الذي تشهده الفئة-G من مرسيدس-AMG في تاريخها، التي تحافظ وبقوة على مزاياها الرائعة ومكانتها المميزة منذ إطلاقها الأول قبل حوالي أربعة عقود.

ومن المرتقب أن تصل سيارة G 63 الجديدة إلى الشرق الأوسط في شهر يونيو المقبل، لتكون هذه المنطقة من الأسواق الأولى حول العالم التي تستقبل هذا الإصدار الجديد.

وتؤكد سيارة G 63 على مكانتها المتفرّدة بين سيارات الأداء على الطرقات الوعرة، مع نظام القيادة القوي، ونظام التعليق AMG RIDE CONTROL المطور حديثاً، ووضعيات نقل الحركة المخصصة من AMG، والتصميم الداخلي الجديد مع مقصورة عريضة للقيادة.

ويخلق التصميم المتكامل والمتجدد لمسات بارزة مع شبكة المبرد المخصصة من AMG، وأقواس واسعة للعجلات، والأنابيب الجانبية المُلفتة لنظام العادم، فضلاً عن العجلات بقياس يصل إلى 22 إنش.

وقال توبياس مويرس، الرئيس التنفيذي في Mercedes-AMG GmbH: تجلب سيارة AMG G 63 الجديدة أداء لافتاً في عالم سيارات الطرقات الوعرة بصيغة غير متوقعة وكان من المهم لنا أن نحافظ على الطابع الأصيل للسيارة من أجل المكانة الجديرة التي تتمتع بها G 63 بين صفوف عملائنا، غير أنها قد وصلت إلى آفاق جديدة كلياً من حيث التكنولوجيا، مع محرك التوربو المزدوج V8 بسعة 4.0 لتر، الى جانب القدرات الفائقة للقيادة على الطرقات الوعرة، وخفة التحرك وديناميكية القيادة التي تتسم بها، وينطبق ذلك على سلسلة طرازات الفئة-G بأكملها، كما أن مرسيدس-AMG مسؤولة عن تطوير نظامها للتعليق والشاسيه، وكذلك كفاءة محركات V8".

وأضاف: تمتلك سيارة G 63 الآن محرك التوربو المزدوج V8 بسعة 4.0 لتر من AMG بدلاً محرك التوربو المزدوج السابق V8 بسعة 5.5 لتر، ويولّد المحرك الجديد في هذا الطراز قوة قدرها 430 كيلووات (585 حصان)، ويوفر مستوى أقصى لقوة الدوران بمقدار 850 نيوتن متر عبر طيف واسع مـن دورات المحرك بـين 2.500 و 3.500 دورة في الدقيقة، مما يمنح شعوراً بالتفوق والتميز بصورة عفوية. وتتباهى السيارة بسرعتها الخاطفة من الثبات إلى 100 كم/ س في غضون 4.5 ثانية.

وأردف: يولّد المحرك ذو الثماني أسطوانات قوته مع عزم دوران شديد في جميع نطاقات السرعة، إلى جانب أقصى قدر من الكفاءة من حيث استهلاك الوقود ونسب الانبعاثات.

وتابع: جهّزت مرسيدس-AMG محرك V8 في سيارة G 63 بنظام إدارة الاسطوانة من AMG لوقف عمل الاسطوانة، مما يعزز أكثر من جوانب الكفاءةـ وفي نطاق الحمولة الجزئية، يتم وقف عمل الأسطوانات الثانية، والثالثة، والخامسة، والثامنة، ليقل بذلك استهلاك الوقود بمعدل كبير.

وقال "مويرس": تعمل قائمة AMG الرئيسية في لوحة العدادات على إبلاغ السائق بما إذا كان نظام وقف عمل الاسطوانة قيد الاستخدام أم لا، وما إذا كان المحرك يعمل بنطاق الحمولة الجزئية أو الكاملة.

وأضاف: تستخدم سيارة G 63 ناقل الحركة AMG SPEEDSHIFT TCT 9G، ويرتكز هذا الناقل على تطبيق خاص بالطراز لتحقيق فترة تبديل قصيرة جداً، وتسمح وظيفة التبديل المتعدد للانتقال بالتروس إلى مستوى أقل بمزيد من الاندفاعات العفوية للسرعة، في حين أن وظيفة التعشيق المزدوجة في وضعيات نقل الحركة "سبورت" و"سبورت بلس" تساهم في توفير تجربة انفعالية أكثر للقيادة، وتتيح الآلية المحددة للمحرك إمكانية التغيير السريع لتروس التعشيق.

وأردف: يمكن اختيار وضعية "يدوي" باستخدام مفتاح منفصل. ويستند تغيير التروس إلى الوضعية المختارة لناقل الحركة، إذ يمكن للسائق الآن تغيير تروس التعشيق باستخدام المقابض على عجلة التوجيه، وعلاوة على ذلك، يبقى ناقل الحركة في نطاق ترس التعشيق المحدد، ولا ينتقل إلى مستوى أعلى أوتوماتيكياً عندما تبلغ سرعة المحرك الحد الأقصى.

وتابع: يتميّز عزم الدوران في نظام الدفع الرباعي 4MATIC فائق الأداء من AMG بمواصفاته القياسية نحو المحور الخلفي، مع نسبة فصل بين المحورين الأمامي والخلفي تبلغ 40 إلى 60 %، وتضمن هذه التوليفة رشاقة أكبر على الطرقات، ومستوى معزّز أثناء التسارع.

وقال "مويرس": تم تطوير آلية الانتقال بالتروس إلى مستوى أقل على الطرقات الوعرة لكي تعمل بكفاءة أكبر على التضاريس الصعبة، ويفيد ذلك في تعزيز قدرات G 63 عند القيادة لمسافات طويلة على الطرقات الوعرة الأكثر تطلباً، أو صعود المرتـفعات الحادة على وجه الخصوص، ويعمل مقبض التعشيق الجديد والذكي متعدد الرقائق مثل القفل التفاضلي بالتحكم الإلكتروني، وتظهر ميزته هنا في أن السائق لديه مجال أكبر قبل الاضطرار لتفعيل القفل التفاضلي يدوياً.

وأضاف: تقدم سيارة G 63 الجديدة أداءً أفضل عند قيادتها على الطرقات الوعرة، في حين أنها أكثر ديناميكية وراحة على الطرقات المستوية مقارنة بطرازها السابق، ويتجلّى انطباع القيادة الرشيقة بصورة ملموسة بفضل نظام التعليق، والذي أعيد تصميمه بالكامل من مرسيدس-AMG، ويتضمن نوابض لولبية في كافة أجزائه، ويمتلك المحور الأمامي للمرة الأولى تعليق مستقل بعتبة مزدوجة؛ في حين يُستخدم في الجهة الخلفية محور صلب مع تعليق بخمس وصلات.

وأردف: يأتي نظام التعليق AMG RIDE CONTROL بخاصية التخميد المتكيّف القابلة للتعديل ضمن التجهيزات القياسية، ويعمل هذا النظام الأوتوماتيكي الكامل بالتحكم الإلكتروني على ضبط خصائص التخميد في كل عجلة حسب المتطلبات الحالية، مما يُحسّن من سلامة القيادة وراحة الركاب.

تابع: ويمكن للسائق عبر مفتاح محدد في الكونسول الوسطي أن يختار بين ثلاثة إعدادات مختلفة لخصائص التخميد، تسمّى "كمفورت"، و "سبورت"، و "سبورت+"، وبالتالي تغيير تجربة القيادة فردياً من مريحة جداً إلى رياضية.

وقال "مويرس": يأتي نظام التوجيه الكهروميكانيكي الحسّاس للسرعة والمثبّت في سيارة G 63 بنسبة متغيّرة للمرة الأولى، مما يضمن ردة فعل دقيقة تواكب الظروف الواقعية، ويتوفر مساعد قوة التوجيه بخيار من وضعيتين هما "كمفورت" و "سبورت".

وأضاف: لأول مرة في تاريخ الفئة-G من مرسيدس-AMG، يمكن ضبط خصائص القيادة بدقة متناهية بلمسة واحدة مع خمس وضعيات للقيادة على الطرقات المستوية، وثلاث وضعيات أخرى للقيادة على الطرقات الوعرة.

وأردف: مع وضعيات DYNAMIC SELECT الخمس للقيادة على الطرقات الوعرة وهي: "سليبيري"، و "كمفورت"، و "سبورت"، و "سبورت+"، و "إنديفجوال"، تتراوح خصائص القيادة من الفعّالة والمريحة، إلى الرياضية جداً، وكذلك مفتاح "M" للتبديل مباشرة إلى الوضعية اليدوية.

وتابع: وتـتوفر ثـلاث وضعـيات للـطـرقـات الـوعـرة هـي "سانـد" (Sand)، و "تـريل" (Trail) و "روك" (Rock)، وذلك عند القيادة على مسارات صعبة، ويمكن اختيار تلك الوضعيات بمفتاح التبديل DYNAMIC SELECT. وتسمح وضعية "تريل" بأقصى أداء على الأسطح الملساء والموحلة أو الزلقة، أما وضعية "ساند"، فتعمل على تعديل الخصائص لتوفير ديناميكيات رياضية وتحكم أفضل وقدرات للتوجيه على المسارات الرملية الطويلة أو الكثبان الصحراوية، وتتعامل وضعية "روك" مع التضاريس الصخرية الشديدة والأكثر تطلباً، لا سيما مع الاحتكاك الشديد للمحور والرفع المتكرّر لعجلة واحدة أو اثنتين.

وقال "مويرس": تستند القدرات الهائلة لسيارة G 63 على الطرقات الوعرة إلى إطار التوائي صلب بشكل السلّم مصنوع من الفولاذ شديد القوة، وكذلك هيكل مركّب ببنية متعددة العناصر، ويتسم التصميم بقوته الواضحة ومواءمته المثالية للقيادة على الطرقات الوعرة مقارنة ببنية الهيكل الأحادي، وبفضل هذا التصميم الذكي، كان من الممكن زيادة الصلابة الالتوائية للإطار والدرع الهيكلي ودعامات الهيكل بحوالي 55 %، وبالتحديد من 6.537 إلى 10.162 نيوتن/ درجة التفافية، ويوفر ذلك ركائز مثالية لأقصى درجة من التحكم، واستفادت جوانب الراحة كذلك، إذ انخفض مستوى الاهتزازات والضوضاء في المقصورة الداخلية بصورة ملحوظة.

وأضاف: لم يعد السقف مثبّتاً بالهيكل باستخدام اللحام في نقاط الربط، ولكن بدلاً من ذلك يتم تثبيته باللحام الليزري، مما يُحسّن من جودة السطح الخارجي وقوة الهيكل، وتم الاحتفاظ بعرض الحواف العلوية، ولكن مع تعديلها لتتماشى مع أسلوب اللحام الجديد، وللمرة الأولى، أصبحت جميع النوافذ المثبّتة ملتصقة بإحكام بالهيكل، ولا تقتصر فوائد ذلك على زيادة الصلابة الالتوائية لهيكل السيارة، بل يعزّز من مقاومة إطارات النوافذ للصدأ والتآكل.

وأردف: كانت قدرات القيادة على الطرقات الوعرة محط التركيز الرئيسي خلال تطوير الأبواب، وتضم الأبواب على الجانبين وفي الخلف طبقة حماية ذات رقاقة معدنية من الداخل، تمنع دخول الماء عند اجتياز الممرات المائية، وتمت معالجة أسطح الإطار الهيكلي، وأرضية وهيكل المركبة بطريقة خاصة لكي تتحمّل أشد المؤثرات قسوة، سواء الماء أو الثلج أو الملح أو الرمال.

وتابع: تمنح مزايا التصميم المتكامل إطلالة متفرّدة لسيارة AMG G 63 الجديدة؛ مع الملامح الظلية للهيكل، والغطاء المتباهي للمحرك، ومفاصل الأبواب الخارجية، والمصابيح الأمامية المستديرة، ومؤشرات الاتجاه المعلّقة، والمقابض القوية للأبواب، وشرائط الحماية الشديدة مع أجزاء مضافة باللون الأسود اللامع جداً مع شعار AMG من الفضة، والعجلة الاحتياطية المكشوفة على الباب الخلفي مع غطاء فولاذي ونجمة مرسيدس ثلاثية الأبعاد.

وقال "مويرس": يكتسب الطرف الأمامي لسيارة G 63 رونقه الجذّاب من شبكة المبرد الخاصة من AMG، والمصد الأمامي من AMG مع منافذ جانبية كبيرة للهواء، وحواف من الإيريديوم الفضي غير اللامع، وتأتي المصابيح الأمامية ومؤشرات الاتجاه والمصابيح الخلفية بتقنية LED عالية الأداء ضمن التجهيزات القياسية.

وأضاف: تتوفر المصابيح الأمامية متعددة الأطياف بتقنية LED اختيارياً من أجل تحسين جوانب السلامة لجميع مستخدمي الطريق.

وأردف: يستفيد مساعد الشعاع الضوئي العالي المتكيّف أيضاً من أداء تقنية LED متعددة الأطياف؛ فبفضل العدد الأكبر من وحدات البيكسل، أصبحت المناطق المُعتمة عند توزيع الضوء أكثر دقة وديناميكية من قبل، وعند تشغيله، يحدد النظام دائماً أفضل نطاق متاح لمصابيح الإضاءة بقدر الإمكان.

وتابع: تتضمن السمات الأخرى لسيارة G 63 الأقواس الواسعة للعجلات الأمامية والخلفية، والتي تُنشئ حيزاً لاستيعاب عجلات أكبر وأعرض، وتشمل الخصائص المميزة الأخرى أيضاً أحرف "V8 BITURBO" على الجناحين في الأمام، ورقعة طراز Mercedes-AMG G 63 على الباب الخلفي.

وقال "مويرس": تتحلّى سيارة G 63 بإطلالة مُلفتة للغاية مع باقة AMG الليلية الاختيارية، وفي هذه الحالة، تأتي المصابيح الأمامية والخلفية وعدسات مؤشرات الاتجاه، والنافذة الخلفية، والنوافذ الجانبية الخلفية، مظلّلة بتدرّج داكن "تدرج التظليل الداكن يختلف حسب مواصفات كل بلد".

وأضاف: حصلت سيارة G 63 الجديدة على تصميم جديد بالكامل، ومقصورة داخلية حديثة تحاكي السمات الخارجية الخاصة، وتتضمن لوحة العدادات الرئيسية المُعاد تصميمها بالكامل أقراص دائرية تناظرية كعدادات للسرعة ضمن التجهيزات القياسية، ويمكن اختيارياً طلب المقصورة العريضة والرقمية بالكامل مع عدادات افتراضية مباشرة في مجال رؤية السائق، وشاشة عرض فوق الكونسول الوسطي، ويمكن للسائق الاختيار بين ثلاثة أنماط مختلفة للعرض - "كلاسيك"، "سبورت"، و "بروجريسيف" - وكذلك النفاذ إلى المعلومات المطلوبة بصورة فردية.

وأردف: توفر الزيادة في الطول أساساً راسخاً للشعور بالرحابة الواسعة والملموسة مقارنة بالطراز السابق، ويمكن طي المقاعد الخلفية إلى الأسفل بنسب 40، 60 أو 100 %، وتأتي المقاعد مجهزة قياسياً بالعديد من وظائف الراحة والملاءمة، وتمتاز بتصميم مناسب ومريح، وبالتالي توفر راحة معززة ودعم جانبي.

وتابع: يـمكن تـعزيـز راحـة الـركـاب اخـتـياريـاً وبـمسـتـوى أكـبر مـع بـاقة المـقعـد المتطور Active Multicontour Seat Package، حيث تشمل مجموعة مذهلة من المزايا مثل وظائف التدليك المختلفة، ومقاعد بخاصية التحكم بالمناخ، ومقاعد بميزة التدفئة السريعة، وتضم الأجزاء الجانبية لوسائد المقعد ومساند الظهر في المقاعد المتطورة حجيرات هوائية مدمجة يتم ملؤها وتفريغها اعتماداً على ديناميكيات القيادة، مما يوفر دعماً أفضل لوضعيات الجلوس لكل من السائق والراكب الأمامي.

وقال "مويرس": بتصميم رياضي للغاية، تأتي عجلة التوجيه الجديدة فائقة الأداء من AMG بجلد النابا، وتمتاز بسمات رئيسية أهمها الشكل المناسب لقبضة اليدين مع حواف كونتورية دقيقة وأزرار للتحكم بصورة بديهية، أما مقابض التبديل على عجلة التوجيه، فتأتي مطلية بعناية.

وأضاف: يمكن التحكم بالوظائف بسهولة وعفوية باستخدام مفاتيح مدمجة للتحكم باللمس، وعبر حركات تمرير بالإصبع أفقياً ورأسياً، وكما هو الحال في الفئة-S، يتم ضبط إعدادات مثبّت السرعة لمساعد المسافة النشط DISTRONIC في لوحة التحكم.

وأردف: يشتمل نظام العادم المزدوج على أنابيب جانبية أسفل الأبواب الخلفية. وتُصدر أنابيب العادم المزدوجة والمصنوعة من الكروم شديد اللمعان ذلك الصوت النموذجي لعادم AMG V8، ويمكن تعديل غطاء فتحة العادم القياسية عبر مرحلتين وباستخدام المفتاح المخصص في الكونسول الوسطي، أو اعتماداً على وضعية القيادة المختارة، وذلك لجعل صوت العادم انفعالياً أو هادئاً أكثر.

وتابع: ستتوفر سيارة G 63 الجديدة من مرسيدس-AMG أيضاً عند إطلاقها في الأسواق كطراز خاص وحصري "Edition 1"؛ إذ يتحوّل هذا الطراز الخاص إلى أيقونة المجموعة بفضل مزيج مذهل من التجهيزات والتفاصيل، وتشمل لمسات الطلاء المتوفرة اللون الأسود بتدرّج لون المغناطيس، والأسود البركاني، والإيريديوم الفضي، والموهافي الفضي، السيلينيت الرمادي، والجرافيت الرمادي اللامع ديزاينو، والبلاتينوم الأسود ديزاينو، والأبيض البرّاق ديزاينو، والبلاتينوم الرمادي ماغنو ديزاينو، والأسود القاتم ماغنو ديزاينو، وبلمسة مرهفة وجذّابة، تأتي الشرائط الرياضية على جانبي السيارة بلون الجرافيت الرمادي غير اللامع. وتزدان أغطية المرايا الخارجية بشرائط مُلفتة باللون الأحمر، ويبرز الطابع القوي للسيارة عبر باقة AMG الليلية مع لمسات باللون الأسود شديد اللمعان، أما إطارات العجلات ذات اللون الأسود غير اللامع بقياس 22 إنش وتصميم بعوارض متداخلة، فتتضمن حواف مطلية باللون الأحمر.

وقال "مويرس": تظهر اللمسات المميزة ذات اللون الأحمر في المقصورة الداخلية أيضاً، وفي العديد من العناصر الرئيسة مثل الدرزات المتناقضة باللون الأحمر على دعامة لوحة القيادة، والكونسول الوسطي، وألواح الأبواب، والمقاعد الخلفية، والمقاعد الرياضية الأمامية بجلد النابا باللون الأسود/ الأحمر والتي تزدان بنمط ديناميكي بشكل الألماس مع درزات متناقضة باللون الأحمر ضمن التجهيزات القياسية.

هذا وستتوفر سيارة G 63 الجديدة من مرسيدس-AMG في الشرق الأوسط ابتداءً من شهر يونيو 2018.

وفيما يلي لمحة عن البيانات الفنية

سيارة Mercedes-AMG G 63 المحرك محرك V8 بسعة 4.0 لتر مع وحدتين للشاحن التوربيني الإزاحة 3982 سم مكعب القوة 430 كيلووات (585 حصان) عند 6.000 دورة في الدقيقة أقصى عزم دوران 850 نيوتن متر عند 2.500-3.500 دورة في الدقيقة نظام القيادة نظام الدفع الرباعي فائق الأداء 4MATIC من AMG مع توزيع لعزم الدوران نحو المحور الخلفي بنسبة 40:60 ناقل الحركة ناقل الحركة AMG SPEEDSHIFT TCT 9G مجموعة استهلاك الوقود 13.2 لتر/ 100 كيلومتر مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 299 جرام/ كيلومتر الوزن (DIN/EC) 2485 كيلوجرام*/ 2560 كيلوجرام** التسارع من الثبات إلى 100 كم/س 4.5 ثانية السرعة القصوى 220 كيلومتر/ ساعة *** 240 كيلومتر/ ساعة (باقة Driver)

* الوزن الإجمالي وفقاً للمعهد الألماني للتوحيد القياسي DIN، لا يشمل السائق؛ الوزن الإجمالي وفقاً للمفوضية الأوروبية EC يشمل السائق (75 كيلوجرام)، يتم التحكم بها إلكترونياً.