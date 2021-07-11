قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد

اختيار 30 عضوًا من أصل 45

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم (الأحد)، أن البلاد شكلت اللجنة التي ستكون معنيّة بالإشراف على أول انتخابات تشريعية من المقرّر عقدها في أكتوبر "تشرين الأول" المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، في إطار استعدادات وزارة الداخلية لإجراء انتخابات مجلس الشورى.

وأضافت أن الانتخابات ستكون لاختيار ثلثَيْ أعضاء المجلس؛ أي 30 عضوًا من أصل 45، في مجلس الشورى، فيما سيعيّن أمير البلاد 15 عضوًا بدلًا من تعيينه كامل أعضاء المجلس كما يجري حاليًّا.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة إشرافية برئاسة مسؤولين من وزارة الداخلية.