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"تعليم الشرقية" لـ"سبق": وفاة معلم الدمام طبيعية في منزله

"الباحص": وافاه الأجل -رحمه الله- أثناء تقديم حصة عن بُعد

قدَّمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المعلم محمد حسان، معلم مادة الحاسب الآلي بمدرسة ثانوية أهلية بمدينة الدمام.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" إن المعلم وافاه الأجل -رحمه الله تعالى- أثناء تقديم حصة عن بُعد من مسكنه الخاص.

وأكد "الباحص" أن وفاة المعلم كانت طبيعية، سائلاً الله تعالى له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وكانت "سبق" قد كشفت تفاصيل وفاة معلّم تابع لإحدى المدارس التابعة لإدارة تعليم المنطقة الشرقية أثناء أداء حصته الرسمية على منصة مدرستي (التعليم عن بُعد).

وقالت مصادر "سبق" إن المعلم (م. ح) في العقد الثالث من عمره، ومعلّم مادة حاسب آلي في إحدى المدارس الأهلية المتوسطة بحي الشاطئ، وتوفي وفاة طبيعية أثناء أداء حصته الرسمية، وتحديدًا الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء. وبعد فقدان زملاء المعلّم له، وعدم الإجابة عن الاتصالات والرسائل، قام مجموعة من المعلمين بالذهاب لمنزل المعلم؛ ليجدوه ملقى على الأرض، وبعد محاولات لإنقاذه ونقله لمستشفى الدمام المركزي تبيّن أنه فارق الحياة.

وأضافت المصادر بأن المعلّم يوجد في السعودية منذ نحو خمس سنوات معلمًا لمادة الحاسب الآلي في المدرسة، وكان يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين طلابه وزملائه المعلمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الشرقية" لـ"سبق": وفاة معلم الدمام طبيعية في منزله
سبق

قدَّمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المعلم محمد حسان، معلم مادة الحاسب الآلي بمدرسة ثانوية أهلية بمدينة الدمام.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" إن المعلم وافاه الأجل -رحمه الله تعالى- أثناء تقديم حصة عن بُعد من مسكنه الخاص.

وأكد "الباحص" أن وفاة المعلم كانت طبيعية، سائلاً الله تعالى له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وكانت "سبق" قد كشفت تفاصيل وفاة معلّم تابع لإحدى المدارس التابعة لإدارة تعليم المنطقة الشرقية أثناء أداء حصته الرسمية على منصة مدرستي (التعليم عن بُعد).

وقالت مصادر "سبق" إن المعلم (م. ح) في العقد الثالث من عمره، ومعلّم مادة حاسب آلي في إحدى المدارس الأهلية المتوسطة بحي الشاطئ، وتوفي وفاة طبيعية أثناء أداء حصته الرسمية، وتحديدًا الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء. وبعد فقدان زملاء المعلّم له، وعدم الإجابة عن الاتصالات والرسائل، قام مجموعة من المعلمين بالذهاب لمنزل المعلم؛ ليجدوه ملقى على الأرض، وبعد محاولات لإنقاذه ونقله لمستشفى الدمام المركزي تبيّن أنه فارق الحياة.

وأضافت المصادر بأن المعلّم يوجد في السعودية منذ نحو خمس سنوات معلمًا لمادة الحاسب الآلي في المدرسة، وكان يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين طلابه وزملائه المعلمين.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:56 PM

"تعليم الشرقية" لـ"سبق": وفاة معلم الدمام طبيعية في منزله

"الباحص": وافاه الأجل -رحمه الله- أثناء تقديم حصة عن بُعد

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عبدالله السالم - الدمام
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قدَّمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المعلم محمد حسان، معلم مادة الحاسب الآلي بمدرسة ثانوية أهلية بمدينة الدمام.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" إن المعلم وافاه الأجل -رحمه الله تعالى- أثناء تقديم حصة عن بُعد من مسكنه الخاص.

وأكد "الباحص" أن وفاة المعلم كانت طبيعية، سائلاً الله تعالى له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وكانت "سبق" قد كشفت تفاصيل وفاة معلّم تابع لإحدى المدارس التابعة لإدارة تعليم المنطقة الشرقية أثناء أداء حصته الرسمية على منصة مدرستي (التعليم عن بُعد).

وقالت مصادر "سبق" إن المعلم (م. ح) في العقد الثالث من عمره، ومعلّم مادة حاسب آلي في إحدى المدارس الأهلية المتوسطة بحي الشاطئ، وتوفي وفاة طبيعية أثناء أداء حصته الرسمية، وتحديدًا الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء. وبعد فقدان زملاء المعلّم له، وعدم الإجابة عن الاتصالات والرسائل، قام مجموعة من المعلمين بالذهاب لمنزل المعلم؛ ليجدوه ملقى على الأرض، وبعد محاولات لإنقاذه ونقله لمستشفى الدمام المركزي تبيّن أنه فارق الحياة.

وأضافت المصادر بأن المعلّم يوجد في السعودية منذ نحو خمس سنوات معلمًا لمادة الحاسب الآلي في المدرسة، وكان يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين طلابه وزملائه المعلمين.

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