"وول ستريت": طرح أرامكو  في "تداول" هذا العام

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المرحلة الأولى من طرح شركة "أرامكو السعودية" ستكون خلال هذا العام في "تداول" السعودية.
وقالت الصحيفة: شركة "أرامكو" تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين وتميل لطرح أسهمها عالميًا في طوكيو.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المرحلة الأولى من طرح شركة "أرامكو السعودية" ستكون خلال هذا العام في "تداول" السعودية.
وقالت الصحيفة: شركة "أرامكو" تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين وتميل لطرح أسهمها عالميًا في طوكيو.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المرحلة الأولى من طرح شركة "أرامكو السعودية" ستكون خلال هذا العام في "تداول" السعودية.
وقالت الصحيفة: شركة "أرامكو" تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين وتميل لطرح أسهمها عالميًا في طوكيو.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المرحلة الأولى من طرح شركة "أرامكو السعودية" ستكون خلال هذا العام في "تداول" السعودية.
وقالت الصحيفة: شركة "أرامكو" تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين وتميل لطرح أسهمها عالميًا في طوكيو.