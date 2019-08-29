وقالت الصحيفة: شركة "أرامكو" تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين وتميل لطرح أسهمها عالميًا في طوكيو.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المرحلة الأولى من طرح شركة "أرامكو السعودية" ستكون خلال هذا العام في "تداول" السعودية.

"وول ستريت": طرح أرامكو في "تداول" هذا العام حامد العلي سبق 2019-08-29 كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المرحلة الأولى من طرح شركة "أرامكو السعودية" ستكون خلال هذا العام في "تداول" السعودية. وقالت الصحيفة: شركة "أرامكو" تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين وتميل لطرح أسهمها عالميًا في طوكيو.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 05:09 PM

"وول ستريت": طرح أرامكو في "تداول" هذا العام الشركة تدرس خطة لتقسيم التحرك على مرحلتين





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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المرحلة الأولى من طرح شركة "أرامكو السعودية" ستكون خلال هذا العام في "تداول" السعودية.

وقالت الصحيفة: شركة "أرامكو" تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين وتميل لطرح أسهمها عالميًا في طوكيو.