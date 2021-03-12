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بالصور.. فريق مركز الملك سلمان يطلع على مستجدات مشروع تحسين وصول النازحين في اليمن إلى الخدمات التعليمية

يستهدف العائدين والمجتمعات المضيفة والنازحين في عدن وحضرموت ولحج

اطّلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن أمس، على مستجدات مشروع تحسين وصول النازحين في اليمن إلى الخدمات التعليمية المنفذ من قبل منظمة الهجرة الدولية بدعم من المركز، ويستهدف العائدين والمجتمعات المضيفة والنازحين في محافظات عدن وحضرموت ولحج.

ويهدف المشروع إلى تأسيس التماسك الاجتماعي في أوساط المجتمعات، ودعم توفير خدمات ومرافق التعليم في المناطق التي تم تحديدها من قبل السلطات المحلية بحسب الأكثر احتياجا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. فريق مركز الملك سلمان يطلع على مستجدات مشروع تحسين وصول النازحين في اليمن إلى الخدمات التعليمية
سبق

اطّلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن أمس، على مستجدات مشروع تحسين وصول النازحين في اليمن إلى الخدمات التعليمية المنفذ من قبل منظمة الهجرة الدولية بدعم من المركز، ويستهدف العائدين والمجتمعات المضيفة والنازحين في محافظات عدن وحضرموت ولحج.

ويهدف المشروع إلى تأسيس التماسك الاجتماعي في أوساط المجتمعات، ودعم توفير خدمات ومرافق التعليم في المناطق التي تم تحديدها من قبل السلطات المحلية بحسب الأكثر احتياجا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
03:18 PM

بالصور.. فريق مركز الملك سلمان يطلع على مستجدات مشروع تحسين وصول النازحين في اليمن إلى الخدمات التعليمية

يستهدف العائدين والمجتمعات المضيفة والنازحين في عدن وحضرموت ولحج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اطّلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن أمس، على مستجدات مشروع تحسين وصول النازحين في اليمن إلى الخدمات التعليمية المنفذ من قبل منظمة الهجرة الدولية بدعم من المركز، ويستهدف العائدين والمجتمعات المضيفة والنازحين في محافظات عدن وحضرموت ولحج.

ويهدف المشروع إلى تأسيس التماسك الاجتماعي في أوساط المجتمعات، ودعم توفير خدمات ومرافق التعليم في المناطق التي تم تحديدها من قبل السلطات المحلية بحسب الأكثر احتياجا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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