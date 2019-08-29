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أمانة مكة تمنع بيع أو عرض الإبل خارج المجزرة.. وتنظم عملية البيع

"سبق" تواجدت بالموقع صباح اليوم.. ووثقت خلوه من الجمال

أشاد أهالي مخططات الخضراء والشرائع بتطبيق أمانة العاصمة لقرارها الخاص بمنع تواجد الإبل خارج المجزرة والحراج المخصص لها، والتي كانت تتواجد فيه على مدى أعوام ماضية، واتخذت من الرصيف والشارع موقعًا لحراجها.

وجات متابعة أمانة العاصمة المقدسة للموقع من خلال تسيير دوريات الأمانة للموقع، وتحديدًا في أوقات الحراج الرسمي اليوم الخميس.

ووثقت "سبق" خلو الموقع نهائيًّا من أي تواجد للإبل التي كانت تتراصّ بالمئات خارج أسوار الحراج، وتتسبب في إرباك الحركة المرورية والتشوة البصري.

وألزمت أمانة العاصمة المقدسة ملّاك الإبل بعدم عرضها بأي حال من الأحوال خارج أسوار الحراج، حتى في المركبات التي تقلها، ومن يخالف يتعرض لتطبيق اللائحة بحقه؛ مما لقي رضا واستحسان أهالي المخططات القريبة من حراج ومجازر الأبقار والجمال.

وكانت "سبق" قد نشرت عددًا من التقارير عن الموقع وما يحدث فيه من مخالفات كان آخرها تقريرها بعنوان: "قدّر لقدمك قبل الخطو موضعها.. حقل ألغام في "حراج إبل الشرائع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة تمنع بيع أو عرض الإبل خارج المجزرة.. وتنظم عملية البيع
سبق

أشاد أهالي مخططات الخضراء والشرائع بتطبيق أمانة العاصمة لقرارها الخاص بمنع تواجد الإبل خارج المجزرة والحراج المخصص لها، والتي كانت تتواجد فيه على مدى أعوام ماضية، واتخذت من الرصيف والشارع موقعًا لحراجها.

وجات متابعة أمانة العاصمة المقدسة للموقع من خلال تسيير دوريات الأمانة للموقع، وتحديدًا في أوقات الحراج الرسمي اليوم الخميس.

ووثقت "سبق" خلو الموقع نهائيًّا من أي تواجد للإبل التي كانت تتراصّ بالمئات خارج أسوار الحراج، وتتسبب في إرباك الحركة المرورية والتشوة البصري.

وألزمت أمانة العاصمة المقدسة ملّاك الإبل بعدم عرضها بأي حال من الأحوال خارج أسوار الحراج، حتى في المركبات التي تقلها، ومن يخالف يتعرض لتطبيق اللائحة بحقه؛ مما لقي رضا واستحسان أهالي المخططات القريبة من حراج ومجازر الأبقار والجمال.

وكانت "سبق" قد نشرت عددًا من التقارير عن الموقع وما يحدث فيه من مخالفات كان آخرها تقريرها بعنوان: "قدّر لقدمك قبل الخطو موضعها.. حقل ألغام في "حراج إبل الشرائع".

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
05:43 PM

أمانة مكة تمنع بيع أو عرض الإبل خارج المجزرة.. وتنظم عملية البيع

"سبق" تواجدت بالموقع صباح اليوم.. ووثقت خلوه من الجمال

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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1,141

أشاد أهالي مخططات الخضراء والشرائع بتطبيق أمانة العاصمة لقرارها الخاص بمنع تواجد الإبل خارج المجزرة والحراج المخصص لها، والتي كانت تتواجد فيه على مدى أعوام ماضية، واتخذت من الرصيف والشارع موقعًا لحراجها.

وجات متابعة أمانة العاصمة المقدسة للموقع من خلال تسيير دوريات الأمانة للموقع، وتحديدًا في أوقات الحراج الرسمي اليوم الخميس.

ووثقت "سبق" خلو الموقع نهائيًّا من أي تواجد للإبل التي كانت تتراصّ بالمئات خارج أسوار الحراج، وتتسبب في إرباك الحركة المرورية والتشوة البصري.

وألزمت أمانة العاصمة المقدسة ملّاك الإبل بعدم عرضها بأي حال من الأحوال خارج أسوار الحراج، حتى في المركبات التي تقلها، ومن يخالف يتعرض لتطبيق اللائحة بحقه؛ مما لقي رضا واستحسان أهالي المخططات القريبة من حراج ومجازر الأبقار والجمال.

وكانت "سبق" قد نشرت عددًا من التقارير عن الموقع وما يحدث فيه من مخالفات كان آخرها تقريرها بعنوان: "قدّر لقدمك قبل الخطو موضعها.. حقل ألغام في "حراج إبل الشرائع".

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