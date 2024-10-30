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أمريكا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال

ستقدم توصيات أكثر تحديداً حول مَن يجب أن يحصل عليه

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد - 19 من شركة فايزر للأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

وقبل أن يبدأ الأطفال في تلقي اللقاح، ستجتمع اللجنة الاستشارية للتحصين التابعة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتقديم توصيات أكثر تحديداً حول مَن يجب أن يحصل عليه، وكيفية توزيعه، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يومَي 2 و3 نوفمبر المقبل، وذلك بحسب "بلومبرج".

وقالت إدارة الغذاء والدواء، إن قرارها الأخير استند إلى تقييم شامل وشفاف للبيانات التي تضمنت مدخلات من خبراء اللجنة الاستشارية المستقلة، الذين صوّتوا بأغلبية ساحقة لمصلحة إتاحة اللقاح للأطفال في هذه الفئة العمرية.

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أمريكا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال
سبق

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد - 19 من شركة فايزر للأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

وقبل أن يبدأ الأطفال في تلقي اللقاح، ستجتمع اللجنة الاستشارية للتحصين التابعة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتقديم توصيات أكثر تحديداً حول مَن يجب أن يحصل عليه، وكيفية توزيعه، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يومَي 2 و3 نوفمبر المقبل، وذلك بحسب "بلومبرج".

وقالت إدارة الغذاء والدواء، إن قرارها الأخير استند إلى تقييم شامل وشفاف للبيانات التي تضمنت مدخلات من خبراء اللجنة الاستشارية المستقلة، الذين صوّتوا بأغلبية ساحقة لمصلحة إتاحة اللقاح للأطفال في هذه الفئة العمرية.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
10:22 AM

أمريكا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال

ستقدم توصيات أكثر تحديداً حول مَن يجب أن يحصل عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد - 19 من شركة فايزر للأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

وقبل أن يبدأ الأطفال في تلقي اللقاح، ستجتمع اللجنة الاستشارية للتحصين التابعة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتقديم توصيات أكثر تحديداً حول مَن يجب أن يحصل عليه، وكيفية توزيعه، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يومَي 2 و3 نوفمبر المقبل، وذلك بحسب "بلومبرج".

وقالت إدارة الغذاء والدواء، إن قرارها الأخير استند إلى تقييم شامل وشفاف للبيانات التي تضمنت مدخلات من خبراء اللجنة الاستشارية المستقلة، الذين صوّتوا بأغلبية ساحقة لمصلحة إتاحة اللقاح للأطفال في هذه الفئة العمرية.

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