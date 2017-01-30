النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 270 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 293 خلال الـ24 ساعة الماضية

5 قتلى و22 جريحاً في انفجار سيارة مفخخة بمدينة سورية تحتلها تركيا

وقع الهجوم داخل موقع صناعي

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة في بلدة عفرين بشمال سورية اليوم (السبت)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية والدفاع المدني المحلي.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن الهجوم وقع في موقع صناعي وسط البلدة وأصاب 22 شخصًا.


وألقت باللوم في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ولم يصدر تعليق فوري من وحدات حماية الشعب.

وتعتبر تركيا التي تحتل شمال سورية، وحدات حماية الشعب الكردية "جماعة إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني داخل حدودها، وقد شنت توغلات في سورية لدعم المتمردين السوريين لإخراجها من الحدود التركية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
5 قتلى و22 جريحاً في انفجار سيارة مفخخة بمدينة سورية تحتلها تركيا
سبق

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة في بلدة عفرين بشمال سورية اليوم (السبت)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية والدفاع المدني المحلي.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن الهجوم وقع في موقع صناعي وسط البلدة وأصاب 22 شخصًا.


وألقت باللوم في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ولم يصدر تعليق فوري من وحدات حماية الشعب.

وتعتبر تركيا التي تحتل شمال سورية، وحدات حماية الشعب الكردية "جماعة إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني داخل حدودها، وقد شنت توغلات في سورية لدعم المتمردين السوريين لإخراجها من الحدود التركية.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
06:45 PM

5 قتلى و22 جريحاً في انفجار سيارة مفخخة بمدينة سورية تحتلها تركيا

وقع الهجوم داخل موقع صناعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
208

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة في بلدة عفرين بشمال سورية اليوم (السبت)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية والدفاع المدني المحلي.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن الهجوم وقع في موقع صناعي وسط البلدة وأصاب 22 شخصًا.


وألقت باللوم في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ولم يصدر تعليق فوري من وحدات حماية الشعب.

وتعتبر تركيا التي تحتل شمال سورية، وحدات حماية الشعب الكردية "جماعة إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني داخل حدودها، وقد شنت توغلات في سورية لدعم المتمردين السوريين لإخراجها من الحدود التركية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,161
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,051

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة