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مكة تتصدّر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"

بلغ عددهم 102 حالة من بين 328 على مستوى المملكة

تصدرت مكة المكرمة مدن المملكة في عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ عدد المتعافين فيها 102 حالة من بين 328 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حتى اليوم.

وبحسب وزارة الصحة بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة، 363 حالة؛ منها 258 حالة نشطة.

واحتلّت مكة المكرمة المرتبة الأولى بين مدن المملكة العربية السعودية في تسجيل حالات التعافي، بينما احتلت المرتبة الثانية في أعداد المصابين بعد الرياض.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تتصدّر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"
سبق

تصدرت مكة المكرمة مدن المملكة في عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ عدد المتعافين فيها 102 حالة من بين 328 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حتى اليوم.

وبحسب وزارة الصحة بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة، 363 حالة؛ منها 258 حالة نشطة.

واحتلّت مكة المكرمة المرتبة الأولى بين مدن المملكة العربية السعودية في تسجيل حالات التعافي، بينما احتلت المرتبة الثانية في أعداد المصابين بعد الرياض.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
06:57 PM

مكة تتصدّر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"

بلغ عددهم 102 حالة من بين 328 على مستوى المملكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,585

تصدرت مكة المكرمة مدن المملكة في عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ عدد المتعافين فيها 102 حالة من بين 328 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حتى اليوم.

وبحسب وزارة الصحة بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة، 363 حالة؛ منها 258 حالة نشطة.

واحتلّت مكة المكرمة المرتبة الأولى بين مدن المملكة العربية السعودية في تسجيل حالات التعافي، بينما احتلت المرتبة الثانية في أعداد المصابين بعد الرياض.

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