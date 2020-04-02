تصدرت مكة المكرمة مدن المملكة في عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ عدد المتعافين فيها 102 حالة من بين 328 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حتى اليوم. وبحسب وزارة الصحة بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة، 363 حالة؛ منها 258 حالة نشطة. واحتلّت مكة المكرمة المرتبة الأولى بين مدن المملكة العربية السعودية في تسجيل حالات التعافي، بينما احتلت المرتبة الثانية في أعداد المصابين بعد الرياض.

مكة تتصدّر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا" عبدالرزاق البجالي سبق 2020-04-02 تصدرت مكة المكرمة مدن المملكة في عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ عدد المتعافين فيها 102 حالة من بين 328 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حتى اليوم.



وبحسب وزارة الصحة بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة، 363 حالة؛ منها 258 حالة نشطة.



واحتلّت مكة المكرمة المرتبة الأولى بين مدن المملكة العربية السعودية في تسجيل حالات التعافي، بينما احتلت المرتبة الثانية في أعداد المصابين بعد الرياض.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 06:57 PM

مكة تتصدّر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا" بلغ عددهم 102 حالة من بين 328 على مستوى المملكة





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تصدرت مكة المكرمة مدن المملكة في عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ عدد المتعافين فيها 102 حالة من بين 328 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حتى اليوم.



وبحسب وزارة الصحة بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة، 363 حالة؛ منها 258 حالة نشطة.



واحتلّت مكة المكرمة المرتبة الأولى بين مدن المملكة العربية السعودية في تسجيل حالات التعافي، بينما احتلت المرتبة الثانية في أعداد المصابين بعد الرياض.