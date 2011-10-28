بالفيديو.. ملاكم يفقد وعيه ويظل واقفاً على قدميه بعد تلقيه ضربة قاضية

مشهد لا يتكرر في نزالات الفنون القتالية

تلقى الملاكم الروسي فياتشيسلاف راسلوفيتس لكمة قوية من منافسه وفياتشيسلاف بتيتسين في دورة "Modern Fighting Pankration 223" للفنون القتالية في مدينة فلاديفوستوك أفقدته الوعي.

وظهر المقاتلان مع بداية الجولة الأولى وهما يتبادلان اللكمات، قبل أن يسدد بتيتسين لكمة قوية بيسراه لمنافسه راسلوفيتس على مستوى الوجه، ثم وجه له لكمة أخرى قاضية بيمناه، فقد على إثرها راسلوفيتس وعيه، ولكنه ظل واقفاً على قدميه في مشهد غريب ونادر في نزالات الفنون القتالية.

والمثير أن بتيتسين، اعتقد أن منافسه ما زال قادراً على إكمال النزال، فحاول توجيه ضربة أخرى له، ولكن الحكم تدخل وأبعد بتيتسين، قبل أن يمسك بهدوء براسلوفيتس، ويضعه على أرض الحلبة.



وأعلن الحكم بعد ذلك مباشرة نهاية النزال الذي استمر 55 ثانية فقط، بفوز بتيتسين بالضربة القاضية.



