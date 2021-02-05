مركز الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة
تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: بدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر، حتى الساعة الـ 7 مساءً.
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مركز الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-05
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: بدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر، حتى الساعة الـ 7 مساءً.
05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
01:09 PM
مركز الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة
تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: بدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر، حتى الساعة الـ 7 مساءً.