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مركز الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة

تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: بدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر، حتى الساعة الـ 7 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: بدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر، حتى الساعة الـ 7 مساءً.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
01:09 PM

مركز الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة

تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,384

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: بدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر، حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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