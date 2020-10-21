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وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا

خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن اقتصاد المملكة أحد أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، حيث إن أكبر حافز لأي اقتصاد في العالم هو قدرته على الثبات والصمود في وجه الصدمات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية التي تنظمها شبكة فايننشال تايمز بالتعاون مع وزارة الاستثمار والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وأوضح أنه من المهم بالنسبة للحكومات في العالم بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المملكة أثبتت اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص خلال جائحة كورونا، إلا أن اهتمامها بالإنسان يأتي أولاً، مؤكداً أهمية دور الحكومات في العالم في التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين في العالم وتقديم الدعم اللازم لمواجهة تلك التحديات مشيرا إلى أن المملكة تدعم تلك الجهود.

وقال وزير الاستثمار: إن شفافية ووضوح الأنظمة يمنح المستثمرين شعوراً بالأمان، ومن المهم أن يعمل العالم على ضمان ذلك، مشيراً إلى أن المملكة، ورغم الظروف الحالية، ماضية في خططها التنموية وتنفيذ مشاريعها الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 ودعم المستثمرين، منوهاً إلى أن استراتيجية المملكة للتكيف مع الظروف الحالية تقوم على تمكين الشباب الذين هم الثروة الحقيقية والمحرك الاساس لرؤية 2030.

وأكد "الفالح" على تشجيع المملكة للاستثمار في مجالات الصناعة والصحة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في المملكة، على الرغم من الانخفاض العالمي في معدلاته، خصوصاً وأن الإصلاحات الاقتصادية وتمكين الشباب وإقامة مناطق اقتصادية خاصة، ستساعد المملكة على التعافي من آثار الجائحة.

وزير الاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا
سبق

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن اقتصاد المملكة أحد أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، حيث إن أكبر حافز لأي اقتصاد في العالم هو قدرته على الثبات والصمود في وجه الصدمات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية التي تنظمها شبكة فايننشال تايمز بالتعاون مع وزارة الاستثمار والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وأوضح أنه من المهم بالنسبة للحكومات في العالم بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المملكة أثبتت اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص خلال جائحة كورونا، إلا أن اهتمامها بالإنسان يأتي أولاً، مؤكداً أهمية دور الحكومات في العالم في التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين في العالم وتقديم الدعم اللازم لمواجهة تلك التحديات مشيرا إلى أن المملكة تدعم تلك الجهود.

وقال وزير الاستثمار: إن شفافية ووضوح الأنظمة يمنح المستثمرين شعوراً بالأمان، ومن المهم أن يعمل العالم على ضمان ذلك، مشيراً إلى أن المملكة، ورغم الظروف الحالية، ماضية في خططها التنموية وتنفيذ مشاريعها الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 ودعم المستثمرين، منوهاً إلى أن استراتيجية المملكة للتكيف مع الظروف الحالية تقوم على تمكين الشباب الذين هم الثروة الحقيقية والمحرك الاساس لرؤية 2030.

وأكد "الفالح" على تشجيع المملكة للاستثمار في مجالات الصناعة والصحة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في المملكة، على الرغم من الانخفاض العالمي في معدلاته، خصوصاً وأن الإصلاحات الاقتصادية وتمكين الشباب وإقامة مناطق اقتصادية خاصة، ستساعد المملكة على التعافي من آثار الجائحة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
06:52 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
07:11 PM

وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا

خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن اقتصاد المملكة أحد أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، حيث إن أكبر حافز لأي اقتصاد في العالم هو قدرته على الثبات والصمود في وجه الصدمات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية التي تنظمها شبكة فايننشال تايمز بالتعاون مع وزارة الاستثمار والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وأوضح أنه من المهم بالنسبة للحكومات في العالم بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المملكة أثبتت اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص خلال جائحة كورونا، إلا أن اهتمامها بالإنسان يأتي أولاً، مؤكداً أهمية دور الحكومات في العالم في التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين في العالم وتقديم الدعم اللازم لمواجهة تلك التحديات مشيرا إلى أن المملكة تدعم تلك الجهود.

وقال وزير الاستثمار: إن شفافية ووضوح الأنظمة يمنح المستثمرين شعوراً بالأمان، ومن المهم أن يعمل العالم على ضمان ذلك، مشيراً إلى أن المملكة، ورغم الظروف الحالية، ماضية في خططها التنموية وتنفيذ مشاريعها الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 ودعم المستثمرين، منوهاً إلى أن استراتيجية المملكة للتكيف مع الظروف الحالية تقوم على تمكين الشباب الذين هم الثروة الحقيقية والمحرك الاساس لرؤية 2030.

وأكد "الفالح" على تشجيع المملكة للاستثمار في مجالات الصناعة والصحة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في المملكة، على الرغم من الانخفاض العالمي في معدلاته، خصوصاً وأن الإصلاحات الاقتصادية وتمكين الشباب وإقامة مناطق اقتصادية خاصة، ستساعد المملكة على التعافي من آثار الجائحة.

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