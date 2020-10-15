النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 472 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 507 خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

نفذوا جولات "استفزازية".. تحت حراسة الاحتلال

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 29 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من باب السلسلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 29 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من باب السلسلة.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
04:14 PM

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

نفذوا جولات "استفزازية".. تحت حراسة الاحتلال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
386

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 29 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من باب السلسلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,935
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,490
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,420

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة