عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"
نفذوا جولات "استفزازية".. تحت حراسة الاحتلال
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 29 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من باب السلسلة.
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-15
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 29 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من باب السلسلة.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
04:14 PM
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"
نفذوا جولات "استفزازية".. تحت حراسة الاحتلال
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 29 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من باب السلسلة.