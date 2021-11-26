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مباراة مجنونة .. 10 أهداف في مباراة "ضمك" و"الفتح" وطرد مدرب

في افتتاح الجولة 13 من دوري المحترفين

نجح ضمك في النجاة من مطب نظيره الفتح عقب التعادل معه في مباراة شهدت 10 أهداف .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بتعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت عن طريق كريستيان كويفا للفتح في الدقيقة 3 قبل أن يتعادل هلال سوداني لضمك ويسجل هدفين في الدقائق 11 و17 .

وتعادل للفتح اللاعب علي الزقعان في الدقيقة 19 لكن اللاعب فيليبي أغوستو ينجح في الدقيقة 45+4 في تسجيل الهدف الثالث لضمك ثم يضيف اللاعب ساكتاش الهدف الرابع في الدقيقة 63 لكن محترف الفتح سانتيتي ينجح في تعديل النتيجة بإضافة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 69 .

في الدقيقة 74 ينجح كريستيان كويفا قي تسجيل الهدف الرابع للفتح وبعده بدقيقتين يسجل فراس البريكان الهدف الخامس في الدقيقة 76 قبل أن يتعادل زيلايا لضمك في الدقيقة 79 .

وشهد اللقاء خروج مدرب ضمك "ريزيتش" بالبطاقة الحمراء مع نهاية الشوط الأول .

بتلك النتيجة يرفع ضمك رصيده من النقاط للنقطة رقم 25 في صدارة ترتيب المسابقة مؤقتاً كما ارتفع رصيد الفتح عند النقطة رقم 13 .

الفتح ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مباراة مجنونة .. 10 أهداف في مباراة "ضمك" و"الفتح" وطرد مدرب
سبق

نجح ضمك في النجاة من مطب نظيره الفتح عقب التعادل معه في مباراة شهدت 10 أهداف .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بتعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت عن طريق كريستيان كويفا للفتح في الدقيقة 3 قبل أن يتعادل هلال سوداني لضمك ويسجل هدفين في الدقائق 11 و17 .

وتعادل للفتح اللاعب علي الزقعان في الدقيقة 19 لكن اللاعب فيليبي أغوستو ينجح في الدقيقة 45+4 في تسجيل الهدف الثالث لضمك ثم يضيف اللاعب ساكتاش الهدف الرابع في الدقيقة 63 لكن محترف الفتح سانتيتي ينجح في تعديل النتيجة بإضافة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 69 .

في الدقيقة 74 ينجح كريستيان كويفا قي تسجيل الهدف الرابع للفتح وبعده بدقيقتين يسجل فراس البريكان الهدف الخامس في الدقيقة 76 قبل أن يتعادل زيلايا لضمك في الدقيقة 79 .

وشهد اللقاء خروج مدرب ضمك "ريزيتش" بالبطاقة الحمراء مع نهاية الشوط الأول .

بتلك النتيجة يرفع ضمك رصيده من النقاط للنقطة رقم 25 في صدارة ترتيب المسابقة مؤقتاً كما ارتفع رصيد الفتح عند النقطة رقم 13 .

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
07:52 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
03:03 AM

مباراة مجنونة .. 10 أهداف في مباراة "ضمك" و"الفتح" وطرد مدرب

في افتتاح الجولة 13 من دوري المحترفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
10,766

نجح ضمك في النجاة من مطب نظيره الفتح عقب التعادل معه في مباراة شهدت 10 أهداف .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بتعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت عن طريق كريستيان كويفا للفتح في الدقيقة 3 قبل أن يتعادل هلال سوداني لضمك ويسجل هدفين في الدقائق 11 و17 .

وتعادل للفتح اللاعب علي الزقعان في الدقيقة 19 لكن اللاعب فيليبي أغوستو ينجح في الدقيقة 45+4 في تسجيل الهدف الثالث لضمك ثم يضيف اللاعب ساكتاش الهدف الرابع في الدقيقة 63 لكن محترف الفتح سانتيتي ينجح في تعديل النتيجة بإضافة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 69 .

في الدقيقة 74 ينجح كريستيان كويفا قي تسجيل الهدف الرابع للفتح وبعده بدقيقتين يسجل فراس البريكان الهدف الخامس في الدقيقة 76 قبل أن يتعادل زيلايا لضمك في الدقيقة 79 .

وشهد اللقاء خروج مدرب ضمك "ريزيتش" بالبطاقة الحمراء مع نهاية الشوط الأول .

بتلك النتيجة يرفع ضمك رصيده من النقاط للنقطة رقم 25 في صدارة ترتيب المسابقة مؤقتاً كما ارتفع رصيد الفتح عند النقطة رقم 13 .

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