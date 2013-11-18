"هواوي" تطلق HUAWEI nova 9 بكاميرا ذات دقة 50 ميجابكسل.. وخاصية الشحن فائق السرعة

يتمتع بتصميم استثنائي.. ويتوفر لأول مرة باللون رقم 9 – Colour No. 9 الجديد كلياً

أعلنت شركة "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية"، عن إطلاق HUAWEI nova 9، وهو أحدث هاتف في سلسلة HUAWEI nova ذات الشعبية الكبيرة من الفئة المتوسطة.

ويضم الهاتف الرائد ذا الكاميرا الفائقة مجموعة متنوعة من المزايا الرائعة، بدءاً من التصميم الرائع وحتى الكاميرا ذات الرؤية الفائقة وسرعة الشحن المذهلة وميزات الجهاز الفائق المستقبلية التي من شأنها أن تجذب العملاء وتثير اهتمامهم عند العمل على المهام المتعددة باستخدام الأجهزة المتعددة في وقت واحد.

وصُمم هاتف HUAWEI nova 9 ليأتي بالمزيد من المزايا الرائدة والعصرية التي تجعله متميزاً عن بقية الهواتف.

ويتوفر الهاتف الجديد لأول مرة باللون رقم 9 – Colour No. 9 الجديد كلياً، والذي تم تصميمه بعملية Starry Flash AG Glass الفريدة. ويُعدّ اللون رقم 9 عبارة عن مزيج من درجات اللون الأزرق والبنفسجي ذات التشبع المنخفض التي تعطي لمسة من الغموض.

ويعكس اللون النهائي في ظل الإضاءة المختلفة أنماطاً زاهية وملونة، ويضيء الهاتف بأكمله ويتألق عندما ينعكس عليه الضوء.

ويتميز HUAWEI nova 9 الجديد بشاشة منحنية مقاس 6.57 بوصة ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 300 هرتز، كما تضم الشاشة نطاق P3 اللوني الكامل وتوفر مرئيات سلسة بتفاصيل دقيقة، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج المحتوى بجودة واقعية.

ويأتي هاتف HUAWEI nova 9 مزوداً بنظام الكاميرا الرباعية ذات الرؤية الفائقة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل كاميرا رئيسة فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل مع مجموعة مرشحات ألوان RYYB وكاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو تتيح التقاط الصور عن قرب حتى 4 سم.

وتتكامل مزايا المكونات المادية التي تمت ترقيتها مع خوارزميات الدرجة الأولى لتمكين المستخدمين من التقاط الصور عالية الوضوح في مختلف سيناريوهات التصوير.

وسواء كنتم تلتقطون صوراً ليلية للمدينة أو صوراً بانورامية أو صوراً بتأثير بوكيه أو اللقطات القريبة؛ سيمنحكم هاتف HUAWEI nova 9 الصور بجودة عالية ووضوح احترافي. وتدعم كل من الكاميرات الأمامية والخلفية في هاتف HUAWEI nova 9 تصوير الفيديو بدقة 4K ومعدل 30 إطار في الثانية.

ويوفر الهاتف بفضل الدقة العالية ومعدل الإطارات العالي تجربة تصوير فيديو ممتعة مع تفاصيل رائعة وحركة بقمة السلاسة.

ويستطيع المستهلكون التبديل بسهولة بين الكاميرات الأمامية والخلفية أثناء التصوير لإنتاج مقطع فيديو واحد يضم كلتا اللقطتين في الوقت ذاته.

ويمكنهم كذلك استخدام خاصية الرؤية المزدوجة عند تصوير الفيديو لإظهار المنظورين الأمامي والخلفي في وقت واحد أو لجمع لقطة مقربة وبعيدة معاً تم تصويرهما بنظام الكاميرا الخلفية في إطار واحد، ويحدث تبديل الكاميرا بسلاسة كبيرة مما يتيح لهم تصوير مقاطع الفيديو الفريدة بمجرد النقر على زر التسجيل.

ويحتوي هاتف HUAWEI nova 9 على بطارية بقدرة 4300 مللي أمبير توفر عمر بطارية كافي يدوم طوال اليوم. علاوةً على ذلك، يدعم الهاتف الرائد ذي الكاميرا الرائعة خاصية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، حيث يمكنكم شحن 53% من البطارية خلال 15 دقيقة فقط و100% خلال 38 دقيقة.

ويعد التحكم في الأجهزة المتعددة بوقت واحد باستخدام هاتف HUAWEI nova 9 أمراً سهلاً كالتحكم بجهاز واحد فقط، وذلك بفضل مزايا الجهاز الفائق، حيث تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو تعديل إعدادات التعاون بين أجهزة عدة مثل شاشة HUAWEI Vision S وسماعات HUAWEI FreeBuds وجهاز HUAWEI MatePad اللوحي وحاسوب HUAWEI MateBook المحمول.

ويستطيع المستخدمون الضغط على أيقونة HUAWEI MatePad لتفعيل خاصية العرض على شاشات متعددة باستخدام الهاتف الذكي والجهاز اللوحي، والضغط على أيقونة HUAWEI MateBook لتفعيل خاصية العرض على شاشات متعددة باستخدام الهاتف الذكي والحاسوب أو الضغط على أيقونة HUAWEI FreeBuds لتحويل الصوت إلى سماعات هواوي بسلاسة تامة.

ومع نظام الملفات الموزعة، يمكن للهاتف الذكي أن يتحول إلى وحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكياً بالحاسوب، ما يعني أنكم تستطيعون الوصول إلى الملفات التي تريدونها بسرعة أكبر بكثير من قبل.

إضافة إلى ذلك؛ يتيح لكم هاتف HUAWEI nova 9 تحويل الاتصالات التي تقومون بها عبر ميزة MeeTime إلى تلفاز هواوي الذكي HUAWEI Vision وإجراء اتصالاتكم مستفيدين من شاشة التلفزيون الأكبر حجماً والكاميرا ومكبرات الصوت.

ويستطيع المستخدمون أيضاً مشاركة شاشتهم بشكل مريح أثناء إجراء مكالمات الفيديو وحتى وضع إشارة على الأماكن الرئيسية بما يتيح لهم تبادل الآراء المهمة بشكل مباشر.

ويعمل هاتف HUAWEI nova 9 بنظام EMUI 12 الذي يوفر تجربة استخدام ذكية وسلسة. ويتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن في هاتف HUAWEI nova 9 ليُمكّن المستخدمين من تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

وسيكون هاتف HUAWEI nova 9 متوفرًا للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية باللونين اللون رقم 9 والأسود الجديد بدءا من 17 نوفمبر 2021 بسعر 1899 ريالاً سعوديًا عبر متجر هواوي الإلكتروني وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة.

وخلال الطلب المسبق، سيحصل المستهلكون على حزمة هدايا تقدر قيمتها بـ 883 ريالاً سعوديًا، تتضمن: سماعات HUAWEI FreeBuds Pro، اشتراك مجاني لمدة شهر في HUAWEI Mobile Cloud مع 200جيجابايت، اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في HUAWEI Music، اشتراك مجاني لمدة شهر في HUAWEI Video و اشتراك مجاني في STARZPLAY VIP لمدة شهرين.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر HUAWEI حماية مجانية لمدة عام واحد لرعاية الشاشة من HUAWEI بمبلغ 129 ريالاً سعوديًا وحماية من الأضرار العرضية لمدة عامين بمبلغ 299 ريالاً سعوديًا لمستخدمي HUAWEI nova 9 الجدد كمزايا حصرية، والتي يمكن المطالبة بها عبر الإنترنت أو من خلال متاجر Huawei.