أعمال نظافة مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة تتواصل ليل نهار استعدادًا لموسم الحج

عن طريق أكثر من 1000 عامل نظافة مدعمين بـ100 معدة وآلية متنوعة

يعمل أكثر من ألف عامل نظافة مدعمين بأكثر من 100 معدة وآلية متنوعة؛ وذلك لتهيئة وتجهيز مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة ضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وتفصيلاً، سخّرت وكالة الخدمات، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، 1100 عامل نظافة مدعمين بـ 120 معدة وآلية متنوعة، ويواصلون تهيئة وتجهيز مسطحات وشوارع ‫المشاعر المقدسة ضمن استعدادات أمانة العاصمة المقدسة لموسم حج 1442هـ.

ولا تزال الأعمال جارية، ويتم تدعيمها تدريجيًّا حسب الخطة التشغيلية لدعم أعمال النظافة بالمشاعر المقدسة.