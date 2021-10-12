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محافظ المجاردة ومديرو الإدارات في زيارة لجبل ريمان ومزرعة المسن "الحسيني"

جاوز الثمانين عامًا واشتهر بزراعة أشجار البن

قام محافظ محافظة المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح صباح أمس الاثنين ومديرو الإدارات بزيارة لمزرعة الوالد المزارع عبدالله بن علي الحسيني الشهري في أعلى قمم جبل ريمان، مبينًا محافظ المجاردة أن مثل هذه الجولات والزيارات بناءً على توجيه مستمر من أمير منطقة عسير حفظه الله للوصول لكل مواطن والاستماع له وتلبية احتياجاته، ومؤكدًا أن هذه الزيارة دعمًا للمواطن (الحسيني) والذي اشتهر بحبه للزراعة بحيث يعمل في مزرعته شخصيًا وقد تجاوز الثمانين عامًا ومن أهم ما يزرعه في مزرعته هي أشجار "البن".

وأضاف "ابن دلبوح" أن هذه الزيارة للاستماع لاحتياجات الوالد عبدالله الشهري من قِبل مديري الإدارات بشكل مباشر ومن الموقع نفسه وتقديم كل الدعم الممكن من قبلهم حسب الإمكانات المتاحة كما عرض محافظ المجاردة على المواطن المذكور ركنًا دائمًا في مهرجان التسوق بالمجاردة لهذا العام مجانًا لعرض منتجات مزرعته فيه وكذلك ركن مصاحب لمهرجان العسل الكبير العاشر بإذن الله.

فيما قدم المواطن عبدالله الحسيني شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على اهتمامها بكل مواطن أيًا كان موقعه والوصول إليه والاستماع منه مثمنًا لمحافظ المجاردة ومديري الإدارات الحكومية هذه الزيارة وهذا الاهتمام.

كما قام محافظ المجاردة بجولة ميدانية يرافقه مساعد مدير شرطة المجاردة المقدم محمد بن مشاري الشهري ورئيس بلدية المجاردة أحمد بن عامر العربي ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمجاردة عبدالله بن محمد الشهري ورئيس مركز ختبة يحيى ثابت وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية للتنمية السياحي.

وتم الوقوف على عددٍ من المواقع التي تم معالجة التشوهات البصرية بها وكذلك الوقوف على بعض المخططات السكنية التي لدى سكانها بعض المطالبات والالتقاء بالمواطنين والاستماع لاحتياجاتهم وكذلك تم الوقوف على بعض القرى التراثية بمركز ختبة.


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محافظ المجاردة ومديرو الإدارات في زيارة لجبل ريمان ومزرعة المسن "الحسيني"
سبق

قام محافظ محافظة المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح صباح أمس الاثنين ومديرو الإدارات بزيارة لمزرعة الوالد المزارع عبدالله بن علي الحسيني الشهري في أعلى قمم جبل ريمان، مبينًا محافظ المجاردة أن مثل هذه الجولات والزيارات بناءً على توجيه مستمر من أمير منطقة عسير حفظه الله للوصول لكل مواطن والاستماع له وتلبية احتياجاته، ومؤكدًا أن هذه الزيارة دعمًا للمواطن (الحسيني) والذي اشتهر بحبه للزراعة بحيث يعمل في مزرعته شخصيًا وقد تجاوز الثمانين عامًا ومن أهم ما يزرعه في مزرعته هي أشجار "البن".

وأضاف "ابن دلبوح" أن هذه الزيارة للاستماع لاحتياجات الوالد عبدالله الشهري من قِبل مديري الإدارات بشكل مباشر ومن الموقع نفسه وتقديم كل الدعم الممكن من قبلهم حسب الإمكانات المتاحة كما عرض محافظ المجاردة على المواطن المذكور ركنًا دائمًا في مهرجان التسوق بالمجاردة لهذا العام مجانًا لعرض منتجات مزرعته فيه وكذلك ركن مصاحب لمهرجان العسل الكبير العاشر بإذن الله.

فيما قدم المواطن عبدالله الحسيني شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على اهتمامها بكل مواطن أيًا كان موقعه والوصول إليه والاستماع منه مثمنًا لمحافظ المجاردة ومديري الإدارات الحكومية هذه الزيارة وهذا الاهتمام.

كما قام محافظ المجاردة بجولة ميدانية يرافقه مساعد مدير شرطة المجاردة المقدم محمد بن مشاري الشهري ورئيس بلدية المجاردة أحمد بن عامر العربي ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمجاردة عبدالله بن محمد الشهري ورئيس مركز ختبة يحيى ثابت وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية للتنمية السياحي.

وتم الوقوف على عددٍ من المواقع التي تم معالجة التشوهات البصرية بها وكذلك الوقوف على بعض المخططات السكنية التي لدى سكانها بعض المطالبات والالتقاء بالمواطنين والاستماع لاحتياجاتهم وكذلك تم الوقوف على بعض القرى التراثية بمركز ختبة.


12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
12:04 AM

محافظ المجاردة ومديرو الإدارات في زيارة لجبل ريمان ومزرعة المسن "الحسيني"

جاوز الثمانين عامًا واشتهر بزراعة أشجار البن

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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قام محافظ محافظة المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح صباح أمس الاثنين ومديرو الإدارات بزيارة لمزرعة الوالد المزارع عبدالله بن علي الحسيني الشهري في أعلى قمم جبل ريمان، مبينًا محافظ المجاردة أن مثل هذه الجولات والزيارات بناءً على توجيه مستمر من أمير منطقة عسير حفظه الله للوصول لكل مواطن والاستماع له وتلبية احتياجاته، ومؤكدًا أن هذه الزيارة دعمًا للمواطن (الحسيني) والذي اشتهر بحبه للزراعة بحيث يعمل في مزرعته شخصيًا وقد تجاوز الثمانين عامًا ومن أهم ما يزرعه في مزرعته هي أشجار "البن".

وأضاف "ابن دلبوح" أن هذه الزيارة للاستماع لاحتياجات الوالد عبدالله الشهري من قِبل مديري الإدارات بشكل مباشر ومن الموقع نفسه وتقديم كل الدعم الممكن من قبلهم حسب الإمكانات المتاحة كما عرض محافظ المجاردة على المواطن المذكور ركنًا دائمًا في مهرجان التسوق بالمجاردة لهذا العام مجانًا لعرض منتجات مزرعته فيه وكذلك ركن مصاحب لمهرجان العسل الكبير العاشر بإذن الله.

فيما قدم المواطن عبدالله الحسيني شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على اهتمامها بكل مواطن أيًا كان موقعه والوصول إليه والاستماع منه مثمنًا لمحافظ المجاردة ومديري الإدارات الحكومية هذه الزيارة وهذا الاهتمام.

كما قام محافظ المجاردة بجولة ميدانية يرافقه مساعد مدير شرطة المجاردة المقدم محمد بن مشاري الشهري ورئيس بلدية المجاردة أحمد بن عامر العربي ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمجاردة عبدالله بن محمد الشهري ورئيس مركز ختبة يحيى ثابت وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية للتنمية السياحي.

وتم الوقوف على عددٍ من المواقع التي تم معالجة التشوهات البصرية بها وكذلك الوقوف على بعض المخططات السكنية التي لدى سكانها بعض المطالبات والالتقاء بالمواطنين والاستماع لاحتياجاتهم وكذلك تم الوقوف على بعض القرى التراثية بمركز ختبة.


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