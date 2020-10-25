النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينهن ابنته.. فرنسا تعتقل إيطاليًّا اغتصب أكثر من 160 طفلة

على مدى 15 عامًا

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلًا إيطاليًّا يُشتبه في ارتكابه 160 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي على فتيات صغيرات؛ بما في ذلك ابنته في ألمانيا؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان الرجل البالغ من العمر 52 عامًا، قد ألقي القبض عليه في بلدة، رومرشيم لو أوت، بالقرب من الحدود الألمانية الأسبوع الماضي من قِبَل وحدة الشرطة المكلفة بالبحث عن الهاربين من القانون.

وذكرت الصحيفة أن ذلك الرجل مطلوب بشكل رئيسي في قضايا اعتداء جنسي على أطفال صديقاته على مدى 15 عامًا، بين العامين 2000 و2014.

وقد فتحت السلطات الألمانية 122 تحقيقًا ضده حتى الآن.

وأشارت تقارير فرنسية إلى أن المشتبه به ربما قد يكون اعتاد على اغتصاب ابنته لسنوات عدة.

وكانت السلطات الألمانية قد خاطبت نظيرتها الفرنسية بشأن الرجل الإيطالي لأول مرة في 7 أكتوبر، قائلة إنها تعتقد أنه عبر الحدود في محاولة للاستقرار في منطقة الألزاس شرقي فرنسا.

وأوضحت التقارير أنه جرى اعتقاله في 16 أكتوبر، وهو حاليًا محتجز في مدينة كولمار ريثما تنتهي إجراءات تسليمه إلى ألمانيا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بينهن ابنته.. فرنسا تعتقل إيطاليًّا اغتصب أكثر من 160 طفلة
سبق

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلًا إيطاليًّا يُشتبه في ارتكابه 160 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي على فتيات صغيرات؛ بما في ذلك ابنته في ألمانيا؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان الرجل البالغ من العمر 52 عامًا، قد ألقي القبض عليه في بلدة، رومرشيم لو أوت، بالقرب من الحدود الألمانية الأسبوع الماضي من قِبَل وحدة الشرطة المكلفة بالبحث عن الهاربين من القانون.

وذكرت الصحيفة أن ذلك الرجل مطلوب بشكل رئيسي في قضايا اعتداء جنسي على أطفال صديقاته على مدى 15 عامًا، بين العامين 2000 و2014.

وقد فتحت السلطات الألمانية 122 تحقيقًا ضده حتى الآن.

وأشارت تقارير فرنسية إلى أن المشتبه به ربما قد يكون اعتاد على اغتصاب ابنته لسنوات عدة.

وكانت السلطات الألمانية قد خاطبت نظيرتها الفرنسية بشأن الرجل الإيطالي لأول مرة في 7 أكتوبر، قائلة إنها تعتقد أنه عبر الحدود في محاولة للاستقرار في منطقة الألزاس شرقي فرنسا.

وأوضحت التقارير أنه جرى اعتقاله في 16 أكتوبر، وهو حاليًا محتجز في مدينة كولمار ريثما تنتهي إجراءات تسليمه إلى ألمانيا.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
01:21 PM

بينهن ابنته.. فرنسا تعتقل إيطاليًّا اغتصب أكثر من 160 طفلة

على مدى 15 عامًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,325

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلًا إيطاليًّا يُشتبه في ارتكابه 160 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي على فتيات صغيرات؛ بما في ذلك ابنته في ألمانيا؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان الرجل البالغ من العمر 52 عامًا، قد ألقي القبض عليه في بلدة، رومرشيم لو أوت، بالقرب من الحدود الألمانية الأسبوع الماضي من قِبَل وحدة الشرطة المكلفة بالبحث عن الهاربين من القانون.

وذكرت الصحيفة أن ذلك الرجل مطلوب بشكل رئيسي في قضايا اعتداء جنسي على أطفال صديقاته على مدى 15 عامًا، بين العامين 2000 و2014.

وقد فتحت السلطات الألمانية 122 تحقيقًا ضده حتى الآن.

وأشارت تقارير فرنسية إلى أن المشتبه به ربما قد يكون اعتاد على اغتصاب ابنته لسنوات عدة.

وكانت السلطات الألمانية قد خاطبت نظيرتها الفرنسية بشأن الرجل الإيطالي لأول مرة في 7 أكتوبر، قائلة إنها تعتقد أنه عبر الحدود في محاولة للاستقرار في منطقة الألزاس شرقي فرنسا.

وأوضحت التقارير أنه جرى اعتقاله في 16 أكتوبر، وهو حاليًا محتجز في مدينة كولمار ريثما تنتهي إجراءات تسليمه إلى ألمانيا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,216
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,663
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,682

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة