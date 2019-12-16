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شرطة حائل تبحث عن 4 أشخاص رموا بجثة مسن أمام بوابة المستشفى ولاذوا بالفرار

المراجعون تعرفوا على بيانات لوحات السيارة وأبلغوا الجهات الأمنية لمباشرة الواقعة

تبحث الجهات الأمنية بمنطقة حائل عن أربعة أشخاص،‏ أنزلوا مسنًا متوفى أمام بوابة مستشفى الملك خالد بحائل، فجر اليوم الاثنين، ثم لاذوا بالفرار.

‏وتفصيلاً، دخل أربعة أشخاص يستقلون سيارة صغيرة، مستشفى الملك خالد بحائل، فأنزلوا شخصًا، وتركوه خارج بوابة الطوارئ، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة، وبمباشرة الطاقم الطبي للشخص، تبين أنه مسن، وبالفحص الطبي اتضحت وفاته قبل وصوله للمستشفى بسبع ساعات.

وبفضل من الله، رصد مراجعون للمستشفى السيارة وتعرفوا على بيانات لوحاتها ونوعها وعدد الأشخاص بها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي بدأت في البحث عن مالك السيارة، فيما تم إيداع جثمان المسن ثلاجة الموتى، حتى القبض على الأشخاص، ومعرفة أسباب رميهم المسن بالطوارئ، وعلاقتهم به وسبب الوفاة، واكتمال التحقيق.

حائل مستشفى الملك خالد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة حائل تبحث عن 4 أشخاص رموا بجثة مسن أمام بوابة المستشفى ولاذوا بالفرار
سبق

تبحث الجهات الأمنية بمنطقة حائل عن أربعة أشخاص،‏ أنزلوا مسنًا متوفى أمام بوابة مستشفى الملك خالد بحائل، فجر اليوم الاثنين، ثم لاذوا بالفرار.

‏وتفصيلاً، دخل أربعة أشخاص يستقلون سيارة صغيرة، مستشفى الملك خالد بحائل، فأنزلوا شخصًا، وتركوه خارج بوابة الطوارئ، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة، وبمباشرة الطاقم الطبي للشخص، تبين أنه مسن، وبالفحص الطبي اتضحت وفاته قبل وصوله للمستشفى بسبع ساعات.

وبفضل من الله، رصد مراجعون للمستشفى السيارة وتعرفوا على بيانات لوحاتها ونوعها وعدد الأشخاص بها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي بدأت في البحث عن مالك السيارة، فيما تم إيداع جثمان المسن ثلاجة الموتى، حتى القبض على الأشخاص، ومعرفة أسباب رميهم المسن بالطوارئ، وعلاقتهم به وسبب الوفاة، واكتمال التحقيق.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
09:54 PM

شرطة حائل تبحث عن 4 أشخاص رموا بجثة مسن أمام بوابة المستشفى ولاذوا بالفرار

المراجعون تعرفوا على بيانات لوحات السيارة وأبلغوا الجهات الأمنية لمباشرة الواقعة

A A A
خالد السليمي - حائل
7
3,862

تبحث الجهات الأمنية بمنطقة حائل عن أربعة أشخاص،‏ أنزلوا مسنًا متوفى أمام بوابة مستشفى الملك خالد بحائل، فجر اليوم الاثنين، ثم لاذوا بالفرار.

‏وتفصيلاً، دخل أربعة أشخاص يستقلون سيارة صغيرة، مستشفى الملك خالد بحائل، فأنزلوا شخصًا، وتركوه خارج بوابة الطوارئ، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة، وبمباشرة الطاقم الطبي للشخص، تبين أنه مسن، وبالفحص الطبي اتضحت وفاته قبل وصوله للمستشفى بسبع ساعات.

وبفضل من الله، رصد مراجعون للمستشفى السيارة وتعرفوا على بيانات لوحاتها ونوعها وعدد الأشخاص بها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي بدأت في البحث عن مالك السيارة، فيما تم إيداع جثمان المسن ثلاجة الموتى، حتى القبض على الأشخاص، ومعرفة أسباب رميهم المسن بالطوارئ، وعلاقتهم به وسبب الوفاة، واكتمال التحقيق.

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