"الوطنية للإسكان": إتاحة 3 مجتمعات سكنية في الرياض توفر 65 ألف وحدة سكنية

امتدادًا لدور الشركة في دعم وتمكين ضخ أكثر من 147 ألف وحدة سكنية في الرياض

تعتزم الشركة الوطنية للإسكان، إتاحة ثلاثة مجتمعات سكنية جديدة في مدينة الرياض خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ لتوفير أكثر من 65 ألف وحدة سكنية متنوعة، وتتوزع تلك الوحدات في عدة مواقع بالعاصمة تتجاوز مساحتها الإجمالية 40 مليون م2 في شرق وجنوب الرياض؛ وذلك امتدادًا لدور الشركة في دعم وتمكين ضخ أكثر من 147 ألف وحدة سكنية في الرياض.

وتشمل المجتمعات السكنية الجديدة: ضاحية في شرق الرياض تمتد على مساحة تتجاوز 35 مليون م2، وتوفر أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع في جنوب الرياض يوفر ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية على مساحة تصل لنحو 4 ملايين م2، وأيضًا في جنوب غرب الرياض يوفر ما يقارب ألفي وحدة سكنية على مساحة تتجاوز المليون متر مربع؛ وذلك ضمن خطط الشركة لزيادة المعروض العقاري السكني وتعزيز توازن السوق.

وسجلت المشاريع التي أطلقتها الشركة الوطنية للإسكان، إقبالًا كبيرًا؛ وهو ما يعكس الامتيازات التي تحظى بها هذه المجتمعات السكنية من حيث الموقع والأسعار وتوفير معايير جودة الحياة.

وتأتي هذه المجتمعات استكمالًا لمسار الشركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع نسبة تملّك الأسر السعودية لمساكنهم الخاصة إلى 70%، فأنشأت 7 ضواحي سكنية، هي: "الجوان" و"الجوهرة" والميار" و"الواجهة" و"السديم" و"الدار" و"خيالا".

وتقود الشركة الوطنية للإسكان قطاع التطوير العقاري في جميع مدن ومناطق المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي على رأسها ضاحية الجوان بالرياض التي تُعد الأكبر في المملكة بعد مضاعفة مساحتها إلى 30 مليون م2 بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتسعى الشركة لصناعة عقارية تعزز تنوع الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعة، وتسهيل تملك الأسر السعودية في مجتمعات عمرانية حديثة ذات بنية تحتية قوية.

وشهدت مشاريع ضاحية "خيالا" شمال محافظة جدة (مشروع المهندية، ودار سمو، وسما جدة، وميلاء) حجزًا لكامل الوحدات التي تم طرحها خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى المجتمعات السكنية ضمن ضاحية الجوان شمال العاصمة الرياض، وتشمل: "الرابية"، و"النرجس فيو"، و"سرايا الجوان"، و"نساج تاون"، و"المهندية"، و"أصالة الجوان"، و"رواء".

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان قد أعلنت خلال الشهر الماضي أن المعروض العقاري السكني في الرياض سيصل إلى أكثر من 147 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال، وبنماذج متنوعة وضمن مجتمعات سكنية توفر أسلوب حياة يلائم تطلعات الأسر السعودية؛ وذلك بدعم وتمكين الوطنية للإسكان.