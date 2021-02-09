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محافظ جدة يستقبل مدير "الجوازات" بمنطقة مكة ويتسلم تقريرها السنوي

أشاد بالخدمات المقدمة إلكترونياً من خلال منصة "أبشر"

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله المشيخي ويرافقه مدير العلاقات والإعلام النقيب حامد بن زايد الحارثي.

فيما تسلم المحافظ التقرير السنوي الإحصائي لأعمال جوازات المنطقة بمحافظة جدة، وأشاد في الوقت ذاته بالجهود المبذولة التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

كما أعرب "المشيخي" عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد والتوجيهات السديدة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق في المهام المناطة.

يشار إلى أن خدمات الجوازات أخذت خطوات متقدمة في الجانب الرقمي ويسرت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم في أسرع وقت.

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محافظ جدة يستقبل مدير "الجوازات" بمنطقة مكة ويتسلم تقريرها السنوي
سبق

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله المشيخي ويرافقه مدير العلاقات والإعلام النقيب حامد بن زايد الحارثي.

فيما تسلم المحافظ التقرير السنوي الإحصائي لأعمال جوازات المنطقة بمحافظة جدة، وأشاد في الوقت ذاته بالجهود المبذولة التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

كما أعرب "المشيخي" عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد والتوجيهات السديدة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق في المهام المناطة.

يشار إلى أن خدمات الجوازات أخذت خطوات متقدمة في الجانب الرقمي ويسرت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم في أسرع وقت.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
09:17 PM

محافظ جدة يستقبل مدير "الجوازات" بمنطقة مكة ويتسلم تقريرها السنوي

أشاد بالخدمات المقدمة إلكترونياً من خلال منصة "أبشر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله المشيخي ويرافقه مدير العلاقات والإعلام النقيب حامد بن زايد الحارثي.

فيما تسلم المحافظ التقرير السنوي الإحصائي لأعمال جوازات المنطقة بمحافظة جدة، وأشاد في الوقت ذاته بالجهود المبذولة التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

كما أعرب "المشيخي" عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد والتوجيهات السديدة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق في المهام المناطة.

يشار إلى أن خدمات الجوازات أخذت خطوات متقدمة في الجانب الرقمي ويسرت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم في أسرع وقت.

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