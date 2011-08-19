"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث ZOOM
يستهدف كل القطاعات وحذّر من إمكانية تنفيذ المهاجم لبرمجيات خبيثة عن بُعد
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث في منتج Zoom لمعالجة ثغرة في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3، قد يمكّن المهاجم من تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث ZOOM
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-19
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث في منتج Zoom لمعالجة ثغرة في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3، قد يمكّن المهاجم من تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث في منتج Zoom لمعالجة ثغرة في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3، قد يمكّن المهاجم من تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.