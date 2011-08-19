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"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث ZOOM

يستهدف كل القطاعات وحذّر من إمكانية تنفيذ المهاجم لبرمجيات خبيثة عن بُعد

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث في منتج Zoom لمعالجة ثغرة في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3، قد يمكّن المهاجم من تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.

وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن ZOOM أصدرت تحديثًا لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://explore.zoom.us/en/trust/security/security-bulletin/

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"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث ZOOM
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث في منتج Zoom لمعالجة ثغرة في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3، قد يمكّن المهاجم من تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.

وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن ZOOM أصدرت تحديثًا لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://explore.zoom.us/en/trust/security/security-bulletin/

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
10:13 AM

"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث ZOOM

يستهدف كل القطاعات وحذّر من إمكانية تنفيذ المهاجم لبرمجيات خبيثة عن بُعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث في منتج Zoom لمعالجة ثغرة في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3، قد يمكّن المهاجم من تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.

وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن ZOOM أصدرت تحديثًا لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://explore.zoom.us/en/trust/security/security-bulletin/

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