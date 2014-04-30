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مصادر "سبق": مطار جدة لن يتم افتتاحه في الأول من مايو

لعدم جاهزية الجزء المقرر تشغيله لرحلات داخلية محدودة

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة لن يتم افتتاحه التجريبي في الأول من مايو المقبل، وذلك لعدم جاهزية الجزء المقرر تشغيله لرحلات داخلية محدودة.

ووفقًا لمصادر "سبق" أن المطار سيتم تشغيله خلال شهر مايو، والخطة المقررة لافتتاح المطار لم تقرر يومًا معينًا لافتتاح المطار، وسيتم تحديد اليوم بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمطار خلال شهر مايو.

وخلال فترة التشغيل التجريبي للمطار سيتم تشغيل عدد ست منصات فقط لإنهاء إجراءات سفر الركاب المغادرين لبعض الرحلات الداخلية الذي ستشغل من المطار الجديد خلال الفترة التجريبية.

ووفقًا لخبر انفردت به "سبق" حول تشغيل المطار، فإن الهيئة العامة للطيران المدني ستشغل المطار تجريبيًا، لحين طرح منافسة إدارة وتشغيل المطار للشركات؛ وذلك بعد إلغاء الاتفاقية الموقعة مع التحالف المكون من شركة مطارات شانغي الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية لإدارة وتشغيل المطار الجديد.

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مصادر "سبق": مطار جدة لن يتم افتتاحه في الأول من مايو
سبق

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة لن يتم افتتاحه التجريبي في الأول من مايو المقبل، وذلك لعدم جاهزية الجزء المقرر تشغيله لرحلات داخلية محدودة.

ووفقًا لمصادر "سبق" أن المطار سيتم تشغيله خلال شهر مايو، والخطة المقررة لافتتاح المطار لم تقرر يومًا معينًا لافتتاح المطار، وسيتم تحديد اليوم بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمطار خلال شهر مايو.

وخلال فترة التشغيل التجريبي للمطار سيتم تشغيل عدد ست منصات فقط لإنهاء إجراءات سفر الركاب المغادرين لبعض الرحلات الداخلية الذي ستشغل من المطار الجديد خلال الفترة التجريبية.

ووفقًا لخبر انفردت به "سبق" حول تشغيل المطار، فإن الهيئة العامة للطيران المدني ستشغل المطار تجريبيًا، لحين طرح منافسة إدارة وتشغيل المطار للشركات؛ وذلك بعد إلغاء الاتفاقية الموقعة مع التحالف المكون من شركة مطارات شانغي الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية لإدارة وتشغيل المطار الجديد.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
11:04 PM

مصادر "سبق": مطار جدة لن يتم افتتاحه في الأول من مايو

لعدم جاهزية الجزء المقرر تشغيله لرحلات داخلية محدودة

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راكان العبيد - الرياض
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أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة لن يتم افتتاحه التجريبي في الأول من مايو المقبل، وذلك لعدم جاهزية الجزء المقرر تشغيله لرحلات داخلية محدودة.

ووفقًا لمصادر "سبق" أن المطار سيتم تشغيله خلال شهر مايو، والخطة المقررة لافتتاح المطار لم تقرر يومًا معينًا لافتتاح المطار، وسيتم تحديد اليوم بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمطار خلال شهر مايو.

وخلال فترة التشغيل التجريبي للمطار سيتم تشغيل عدد ست منصات فقط لإنهاء إجراءات سفر الركاب المغادرين لبعض الرحلات الداخلية الذي ستشغل من المطار الجديد خلال الفترة التجريبية.

ووفقًا لخبر انفردت به "سبق" حول تشغيل المطار، فإن الهيئة العامة للطيران المدني ستشغل المطار تجريبيًا، لحين طرح منافسة إدارة وتشغيل المطار للشركات؛ وذلك بعد إلغاء الاتفاقية الموقعة مع التحالف المكون من شركة مطارات شانغي الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية لإدارة وتشغيل المطار الجديد.

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