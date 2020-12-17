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"مهارة" تُتَوج بأفضل شركة موارد بشرية لعام 2019م

ضِمن حفل ‫جوائز جلوبال العالمية في مدينة مراكش

تُوّجت شركة مهارة للموارد البشرية بجائزة أفضل شركة عربية لعام 2019م، لفئة الموارد البشرية؛ وذلك ضمن حفل ‫جوائز جلوبال العالمية، في مدينة مراكش، بمملكة المغرب.

وبهذه المناسبة علّق الرئيس التنفيذي لشركة مهارة يوسف بن محمد القفاري، بأن هذه الجائزة حصلت عليها شركة "مهارة" بفضل الله، ثم بجهود جميع منسوبي الشركة دون استثناء، كما أننا في "مهارة" نتطلع للمزيد من النجاحات وبذل الجهود لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا.

شركة مهارة للموارد البشرية جائزة أفضل شركة عربية لعام 2019 جوائز جلوبال العالمية مراكش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مهارة" تُتَوج بأفضل شركة موارد بشرية لعام 2019م
سبق

تُوّجت شركة مهارة للموارد البشرية بجائزة أفضل شركة عربية لعام 2019م، لفئة الموارد البشرية؛ وذلك ضمن حفل ‫جوائز جلوبال العالمية، في مدينة مراكش، بمملكة المغرب.

وبهذه المناسبة علّق الرئيس التنفيذي لشركة مهارة يوسف بن محمد القفاري، بأن هذه الجائزة حصلت عليها شركة "مهارة" بفضل الله، ثم بجهود جميع منسوبي الشركة دون استثناء، كما أننا في "مهارة" نتطلع للمزيد من النجاحات وبذل الجهود لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
09:22 AM

"مهارة" تُتَوج بأفضل شركة موارد بشرية لعام 2019م

ضِمن حفل ‫جوائز جلوبال العالمية في مدينة مراكش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوّجت شركة مهارة للموارد البشرية بجائزة أفضل شركة عربية لعام 2019م، لفئة الموارد البشرية؛ وذلك ضمن حفل ‫جوائز جلوبال العالمية، في مدينة مراكش، بمملكة المغرب.

وبهذه المناسبة علّق الرئيس التنفيذي لشركة مهارة يوسف بن محمد القفاري، بأن هذه الجائزة حصلت عليها شركة "مهارة" بفضل الله، ثم بجهود جميع منسوبي الشركة دون استثناء، كما أننا في "مهارة" نتطلع للمزيد من النجاحات وبذل الجهود لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا.

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