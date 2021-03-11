"إرادة الرياض" يبدأ مشروعًا جديدًا لقياس كفاءة الممرضين

أول منشأة نفسية بالمملكة.. بمعايير "سباهي"

دشّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، مشروعًا جديدًا لتحسين إدارة خدمات التمريض.

يأتي ذلك وفق أحد معايير المركز السعودي، لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، والمتمثل في تطبيق قياس الكفاءة للتمريض النفسي ( Competency of Psychiatric Nursing) كأول منشأة صحية نفسية تطبقه على مستوى المملكة.

وقال مدير إدارة الخدمات التمريضية عبد الله بن حمود اليامي: إن هذا المشروع يستهدف أعضاء الهيئة التمريضية بكل مستوياتهم، ويهدف للوصول إلى قواعد مهنية تسهم في تطوير الكفاءات التمريضية، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، والمحافظة على سلامتهم، ومواكبة أي مستجدات في مجال تمريض الصحة النفسية.

وأضاف أن المشروع سينعكس تطبيقه بشكل إيجابي -بإذن الله- على جميع الخدمات والإجراءات التي يقدمها طاقم التمريض للنزلاء والنزيلات والمراجعين والمراجعات في جميع الأقسام.

ولفت إلى أن طبيعة وطريقة تطبيق هذا المعيار تعتمد على قياس المهارة والمعرفة والأساليب المهنية التي تتوافق مع طبيعة المرض النفسي التي تساهم في إنجاح التكامل في جودة الرعاية الصحية النفسية لهذه الفئة من المرضى.

من جهته قال المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني: إن المجمع يفخر بجميع موظفيه وبالأدوار التي يقومون بها لتلمس واستشعار احتياجات المرضى الذين يغلب عليهم عدم استبصارهم وإدراكهم لمرضهم، ومن ذلك طاقم التمريض.

وأضاف أن المجمع يضم أكثر من 690 ممرضًا وممرضة مدربين بشكل كبير على التعامل مع المرضى النفسيين ومرضى الإدمان والمريضات.

وأوضح أن تلك الجهود والخدمات التي يقدمونها عصب العملية العلاجية والتأهيلية في المجمع؛ لذلك فإن تطبيق هذا المعيار يسهم بشكل كبير في تجويد وتطوير المهارات لديهم، وبالتالي تأكد حصول المريض على الخدمة التي يحتاجها بكل كفاءة.

وقدم شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الصحة على متابعتهم المستمرة للعمل الذي يقدمه المجمع وتوجيهاتهم وحرصهم على ما فيه مصلحة المرضى والمراجعين.