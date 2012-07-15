باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين عند الساعة الـ18:31 بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج منها أية إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة، وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.

"مدني خميس مشيط" يباشر بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بمبنى سكني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-15 باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين عند الساعة الـ18:31 بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج منها أية إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة، وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وفق المتبع.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440 09:34 PM

اخر تعديل 15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440 11:58 PM

"مدني خميس مشيط" يباشر بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بمبنى سكني الأضرار طفيفة وامتدت لبعض المركبات المجاورة للبناية.. ولا وفيات أو إصابات





A A A





132 مشاركة

باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين عند الساعة الـ18:31 بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج منها أية إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة، وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وفق المتبع.