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"مدني خميس مشيط" يباشر بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بمبنى سكني

الأضرار طفيفة وامتدت لبعض المركبات المجاورة للبناية.. ولا وفيات أو إصابات

باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين عند الساعة الـ18:31 بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج منها أية إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة، وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وفق المتبع.

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"مدني خميس مشيط" يباشر بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بمبنى سكني
سبق

باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين عند الساعة الـ18:31 بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج منها أية إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة، وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وفق المتبع.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
09:34 PM
اخر تعديل
15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:58 PM

"مدني خميس مشيط" يباشر بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بمبنى سكني

الأضرار طفيفة وامتدت لبعض المركبات المجاورة للبناية.. ولا وفيات أو إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - خميس مشيط
3
20,244

باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين عند الساعة الـ18:31 بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج منها أية إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة، وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وفق المتبع.

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