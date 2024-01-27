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مدرب عمان "برانكو": رغم غياب 7 من اللاعبين ..جاهزون لمواجهة الأخضر

قدم الشكر لاتحاد القدم السعودي وللنادي الأهلي

قال مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إنه لن يتعذر بفقدان خدمات 7 من لاعبيه، أمام الأخضر السعودي، الخميس المقبل، بسبب الإصابة وعدوى كورونا.

وأكد الكرواتي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن سابع جولات تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، على جاهزية المنتخب العماني، معترفاً بقوة الأخضر، وامتلاكه لاعبين على مستوى فني عال.

وقدَّم إيفانكوفيتش الشكر للنادي الأهلي، على السماح للمنتخب العماني بالتدرب على ملعبه، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، على حسن الضيافة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب عمان "برانكو": رغم غياب 7 من اللاعبين ..جاهزون لمواجهة الأخضر
سبق

قال مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إنه لن يتعذر بفقدان خدمات 7 من لاعبيه، أمام الأخضر السعودي، الخميس المقبل، بسبب الإصابة وعدوى كورونا.

وأكد الكرواتي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن سابع جولات تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، على جاهزية المنتخب العماني، معترفاً بقوة الأخضر، وامتلاكه لاعبين على مستوى فني عال.

وقدَّم إيفانكوفيتش الشكر للنادي الأهلي، على السماح للمنتخب العماني بالتدرب على ملعبه، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، على حسن الضيافة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
09:37 PM

مدرب عمان "برانكو": رغم غياب 7 من اللاعبين ..جاهزون لمواجهة الأخضر

قدم الشكر لاتحاد القدم السعودي وللنادي الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إنه لن يتعذر بفقدان خدمات 7 من لاعبيه، أمام الأخضر السعودي، الخميس المقبل، بسبب الإصابة وعدوى كورونا.

وأكد الكرواتي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن سابع جولات تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، على جاهزية المنتخب العماني، معترفاً بقوة الأخضر، وامتلاكه لاعبين على مستوى فني عال.

وقدَّم إيفانكوفيتش الشكر للنادي الأهلي، على السماح للمنتخب العماني بالتدرب على ملعبه، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، على حسن الضيافة.

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