تحت شعار "تعزيز الشخصية السعودية".. "جستن" تنظم مؤتمرها التاسع عشر.. برعاية "سبق"

خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس.. ويضم 15 متحدثاً رئيسياً و113 مشاركة بحثية

تنظم الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)، مؤتمرها التاسع عشر، بجامعة الملك سعود، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس المقبل، وبرعاية إعلامية من "سبق".

ويضم المؤتمر ست جلسات علمية وثلاث حلقات نقاشية تضم 15 متحدثاً رئيسياً و113 مشاركة بحثية، وسيكون محوره الرئيس هو "تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي".

وقد قامت جمعية "جستن" بالإعلان عن مؤتمرها من خلال حساباتها الرسمية، وفتح باب التسجيل لحضوره من خلال رابط إلكتروني مخصّص لذلك، وفتح باب التسجيل كذلك في مقرّ المؤتمر.

للاطلاع على حساب الجمعية على "تويتر": gestensa@.