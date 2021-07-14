"آل الشيخ" يكلف 135 داعيةً لمرافقة حجاج بيت الله الحرام طوال موسم الحج

من العلماء للإجابة عن فتاواهم واستفساراتهم الخاصة بالحج على مدار الساعة

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تكليف 135 من العلماء والدعاة لمرافقة حملات الحج للعام الجاري 1442هـ؛ للإجابة عن فتاواهم واستفساراتهم الخاصة بالحج على مدار الساعة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطة الوزارة التنفيذية بالحج للعام الجاري 1442هـ، تماشيًا مع وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل الخدمات لضيوف الرحمن كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

جدير بالذكر أن تكليف الوزير للدعاة يأتي ضمن خطة "الشؤون الإسلامية" بالحج الاستثنائي، والتي تنفذها بالتنسيق مع بقية الأجهزة الحكومية العاملة بالحج وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، واتساقًا مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة ومنها تكثيف البرامج الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن للإجابة عن استفساراتهم في كل ما يتعلق بالحج؛ كي يؤدوا المناسك على هدي الكتاب والسنة.