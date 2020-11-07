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الأهلي يتصدر دوري ممتاز الطائرة.. والهلال والترجي يواصلان المنافسة

واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة السادسة، بعد انتصاره على الفيصلي بنتيجة 3/1 ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.

وحافظ الهلال على المركز الثاني بعد فوزه على ضمك 3/1 ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما جاء الترجي في المركز الثالث 16 نقطة، بعد فوزه على الابتسام 3/0.

وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:

فوز الموج على النصر 3/2

فوز الاتحاد على الخليج 3/1

فوز السلام على الوحدة 3/0.

الأهلي الدوري الممتاز للكرة الطائرة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يتصدر دوري ممتاز الطائرة.. والهلال والترجي يواصلان المنافسة
سبق

واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة السادسة، بعد انتصاره على الفيصلي بنتيجة 3/1 ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.

وحافظ الهلال على المركز الثاني بعد فوزه على ضمك 3/1 ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما جاء الترجي في المركز الثالث 16 نقطة، بعد فوزه على الابتسام 3/0.

وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:

فوز الموج على النصر 3/2

فوز الاتحاد على الخليج 3/1

فوز السلام على الوحدة 3/0.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:28 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:55 PM

الأهلي يتصدر دوري ممتاز الطائرة.. والهلال والترجي يواصلان المنافسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة السادسة، بعد انتصاره على الفيصلي بنتيجة 3/1 ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.

وحافظ الهلال على المركز الثاني بعد فوزه على ضمك 3/1 ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما جاء الترجي في المركز الثالث 16 نقطة، بعد فوزه على الابتسام 3/0.

وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:

فوز الموج على النصر 3/2

فوز الاتحاد على الخليج 3/1

فوز السلام على الوحدة 3/0.

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