الأهلي يتصدر دوري ممتاز الطائرة.. والهلال والترجي يواصلان المنافسة
واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة السادسة، بعد انتصاره على الفيصلي بنتيجة 3/1 ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.
وحافظ الهلال على المركز الثاني بعد فوزه على ضمك 3/1 ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما جاء الترجي في المركز الثالث 16 نقطة، بعد فوزه على الابتسام 3/0.
وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:
فوز الموج على النصر 3/2
فوز الاتحاد على الخليج 3/1
فوز السلام على الوحدة 3/0.
الأهلي
الدوري الممتاز للكرة الطائرة
الأهلي يتصدر دوري ممتاز الطائرة.. والهلال والترجي يواصلان المنافسة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-07
واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة السادسة، بعد انتصاره على الفيصلي بنتيجة 3/1 ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.
وحافظ الهلال على المركز الثاني بعد فوزه على ضمك 3/1 ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما جاء الترجي في المركز الثالث 16 نقطة، بعد فوزه على الابتسام 3/0.
وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:
فوز الموج على النصر 3/2
فوز الاتحاد على الخليج 3/1
فوز السلام على الوحدة 3/0.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:28 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:55 PM
الأهلي يتصدر دوري ممتاز الطائرة.. والهلال والترجي يواصلان المنافسة
واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة السادسة، بعد انتصاره على الفيصلي بنتيجة 3/1 ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.
وحافظ الهلال على المركز الثاني بعد فوزه على ضمك 3/1 ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما جاء الترجي في المركز الثالث 16 نقطة، بعد فوزه على الابتسام 3/0.
وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:
فوز الموج على النصر 3/2
فوز الاتحاد على الخليج 3/1
فوز السلام على الوحدة 3/0.