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الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

بلغ إجمالي الإصابات 110711 من بينهم 75999 متعافيًا

سجلت الجزائر 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 وفيات, خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110711 إصابةً.

وفي التفاصيل، أشارت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75999 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2939 شخصًا.

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الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات
سبق

سجلت الجزائر 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 وفيات, خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110711 إصابةً.

وفي التفاصيل، أشارت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75999 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2939 شخصًا.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
11:34 PM

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

بلغ إجمالي الإصابات 110711 من بينهم 75999 متعافيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 وفيات, خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110711 إصابةً.

وفي التفاصيل، أشارت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75999 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2939 شخصًا.

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