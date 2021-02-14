الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات
بلغ إجمالي الإصابات 110711 من بينهم 75999 متعافيًا
سجلت الجزائر 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 وفيات, خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110711 إصابةً.
وفي التفاصيل، أشارت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75999 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2939 شخصًا.
الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-14
سجلت الجزائر 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 وفيات, خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110711 إصابةً.
وفي التفاصيل، أشارت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75999 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2939 شخصًا.
14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
11:34 PM
الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات
بلغ إجمالي الإصابات 110711 من بينهم 75999 متعافيًا
سجلت الجزائر 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 وفيات, خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110711 إصابةً.
وفي التفاصيل، أشارت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75999 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2939 شخصًا.