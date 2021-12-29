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مركز الفعاليات يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة إدارة "كافد"

للترويج للمواقع والمساحات العامة فيه عبر منصة "مطلوب"

وقّع المركز الوطني للفعاليات وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة نشاطات وفعاليات تتمحور حول المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في المركز المالي؛ حيث اعتبره أحد المواقع الرئيسة لإحياء الفعاليات في مدينة الرياض؛ لما يتميز به المركز من بنية تحتية متطورة وموقع إستراتيجي في قلب العاصمة.

واشتملت المذكرة على إقامة شراكات لفعاليات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، قد تكون جزءاً من برنامج موسم الرياض، على أن يقدم المركز الوطني اقتراحاته حول الفعاليات التي تركز على جمهور مختص لإقامتها في "كافد" بما يتوافق مع أهدافه.

وتضمنت الاتفاقية: التعاون بين المركز الوطني للفعاليات و"كافد" للترويج للمواقع والمساحات العامة في المركز عبر منصة "مطلوب" التابعة للمركز الوطني للفعاليات وغيرها من المواقع ذات الصلة، إضافة إلى نشر الأنشطة والفعاليات المقامة في "كافد" من خلال قنوات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين استكمالاً للدور الذي يضطلع به المركز الوطني في تطوير قطاع الفعاليات الحيوي الواعد وتعزيز مكانة "كافد" وجهةً للأعمال وأسلوباً للحياة الرئيسة في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الفعاليات يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة إدارة "كافد"
سبق

وقّع المركز الوطني للفعاليات وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة نشاطات وفعاليات تتمحور حول المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في المركز المالي؛ حيث اعتبره أحد المواقع الرئيسة لإحياء الفعاليات في مدينة الرياض؛ لما يتميز به المركز من بنية تحتية متطورة وموقع إستراتيجي في قلب العاصمة.

واشتملت المذكرة على إقامة شراكات لفعاليات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، قد تكون جزءاً من برنامج موسم الرياض، على أن يقدم المركز الوطني اقتراحاته حول الفعاليات التي تركز على جمهور مختص لإقامتها في "كافد" بما يتوافق مع أهدافه.

وتضمنت الاتفاقية: التعاون بين المركز الوطني للفعاليات و"كافد" للترويج للمواقع والمساحات العامة في المركز عبر منصة "مطلوب" التابعة للمركز الوطني للفعاليات وغيرها من المواقع ذات الصلة، إضافة إلى نشر الأنشطة والفعاليات المقامة في "كافد" من خلال قنوات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين استكمالاً للدور الذي يضطلع به المركز الوطني في تطوير قطاع الفعاليات الحيوي الواعد وتعزيز مكانة "كافد" وجهةً للأعمال وأسلوباً للحياة الرئيسة في المنطقة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
06:06 PM

مركز الفعاليات يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة إدارة "كافد"

للترويج للمواقع والمساحات العامة فيه عبر منصة "مطلوب"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع المركز الوطني للفعاليات وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة نشاطات وفعاليات تتمحور حول المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في المركز المالي؛ حيث اعتبره أحد المواقع الرئيسة لإحياء الفعاليات في مدينة الرياض؛ لما يتميز به المركز من بنية تحتية متطورة وموقع إستراتيجي في قلب العاصمة.

واشتملت المذكرة على إقامة شراكات لفعاليات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، قد تكون جزءاً من برنامج موسم الرياض، على أن يقدم المركز الوطني اقتراحاته حول الفعاليات التي تركز على جمهور مختص لإقامتها في "كافد" بما يتوافق مع أهدافه.

وتضمنت الاتفاقية: التعاون بين المركز الوطني للفعاليات و"كافد" للترويج للمواقع والمساحات العامة في المركز عبر منصة "مطلوب" التابعة للمركز الوطني للفعاليات وغيرها من المواقع ذات الصلة، إضافة إلى نشر الأنشطة والفعاليات المقامة في "كافد" من خلال قنوات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين استكمالاً للدور الذي يضطلع به المركز الوطني في تطوير قطاع الفعاليات الحيوي الواعد وتعزيز مكانة "كافد" وجهةً للأعمال وأسلوباً للحياة الرئيسة في المنطقة.

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