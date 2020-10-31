"الحربي": حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر في أجواء السعودية
تبدأ مساء غد الأحد من تبوك
كشف محلل الطقس ومؤسس موقع "عالم الطقس" عبدالله الحربي عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر في أجواء السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما فيها دول حوض شرق المتوسط.
وبيّن "الحربي" عبر نشرة جوية مفصلة أن الحالة -بمشيئة الله- تبدأ مساء غد الأحد على سواحل تبوك، وتزيد وتيرتها مع ساعات المساء، وتؤثر في شرق منطقة تبوك يوم الاثنين، بما فيها منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية.
وأشار إلى أن الفرص تكون جيدة على المناطق الجنوبية الغربية، بما فيها السواحل.
"الحربي": حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر في أجواء السعودية
مهنا التميميسبق2020-10-31
كشف محلل الطقس ومؤسس موقع "عالم الطقس" عبدالله الحربي عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر في أجواء السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما فيها دول حوض شرق المتوسط.
وبيّن "الحربي" عبر نشرة جوية مفصلة أن الحالة -بمشيئة الله- تبدأ مساء غد الأحد على سواحل تبوك، وتزيد وتيرتها مع ساعات المساء، وتؤثر في شرق منطقة تبوك يوم الاثنين، بما فيها منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية.
وأشار إلى أن الفرص تكون جيدة على المناطق الجنوبية الغربية، بما فيها السواحل.
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
09:57 PM
"الحربي": حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر في أجواء السعودية
كشف محلل الطقس ومؤسس موقع "عالم الطقس" عبدالله الحربي عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر في أجواء السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما فيها دول حوض شرق المتوسط.
وبيّن "الحربي" عبر نشرة جوية مفصلة أن الحالة -بمشيئة الله- تبدأ مساء غد الأحد على سواحل تبوك، وتزيد وتيرتها مع ساعات المساء، وتؤثر في شرق منطقة تبوك يوم الاثنين، بما فيها منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية.
وأشار إلى أن الفرص تكون جيدة على المناطق الجنوبية الغربية، بما فيها السواحل.