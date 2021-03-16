ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس وزراء إسبانيا

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس وزراء إسبانيا
استعرضا الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وتم خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.
وقد أكد سمو ولي العهد عزم السعودية على تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام 2020م.
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
رئيس وزراء إسبانيا
بيدرو سانشيز
فيروس كورونا الجديد
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس وزراء إسبانيا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-16
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وتم خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.
وقد أكد سمو ولي العهد عزم السعودية على تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام 2020م.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:15 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:51 PM
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس وزراء إسبانيا
استعرضا الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وتم خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.
وقد أكد سمو ولي العهد عزم السعودية على تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام 2020م.