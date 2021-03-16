ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس وزراء إسبانيا

استعرضا الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وتم خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.

وقد أكد سمو ولي العهد عزم السعودية على تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام 2020م.