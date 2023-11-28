التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري اليوم في القاهرة رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي على هامش مشاركة المملكة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "EDEX 2021" الذي ستبدأ فعالياته يوم غد الاثنين. وتناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك، وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

"الماضي" يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع وزير الإنتاج الحربي المصري وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-28 التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري اليوم في القاهرة رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي على هامش مشاركة المملكة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "EDEX 2021" الذي ستبدأ فعالياته يوم غد الاثنين.



وتناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك، وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 04:54 PM

"الماضي" يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع وزير الإنتاج الحربي المصري على هامش مشاركة المملكة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية بالقاهرة





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التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري اليوم في القاهرة رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي على هامش مشاركة المملكة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "EDEX 2021" الذي ستبدأ فعالياته يوم غد الاثنين.



وتناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك، وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.