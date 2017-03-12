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مستشفى الملك فيصل: التسجيل المنسوب لأحد أطبائنا حمل مغالطات

كان يتحدث فيه عن ارتفاع اكتشاف حالات كورونا وينصح بترك الاجتماعات

أكد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب لأحد الأطباء في المستشفى حول فيروس كورونا في المملكة حمل مبالغات ومعلومات مغلوطة عن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ودعت إدارة المستشفى الجميع لعدم الاعتماد على رسائل غير صادرة من الحساب الرسمي للمستشفى على منصة "تويتر".

وكان تسجيل صوتي متداول منسوب لأحد الأطباء بمستشفى الملك فيصل التخصصي، يدعو فيه المجتمع لترك التجمعات والابتعاد عنها وعدم الصلاة في المساجد خلال فترة ارتفاع معدل اكتشاف الحالات المصابة، ويوضح أن المستشفى ألغى الكثير من العمليات وأغلق عدة بوابات ويتخذ إجراءات مشددة على الزوار والمراجعين للفحص، مضيفاً أنه يمكن العودة للحياة الطبيعية حين تقل نسبة رصد الحالات، وهو الأمر الذي عدّه المستشفى بـ"المبالغة".

فيروس كورونا الجديد مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى الملك فيصل: التسجيل المنسوب لأحد أطبائنا حمل مغالطات
سبق

أكد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب لأحد الأطباء في المستشفى حول فيروس كورونا في المملكة حمل مبالغات ومعلومات مغلوطة عن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ودعت إدارة المستشفى الجميع لعدم الاعتماد على رسائل غير صادرة من الحساب الرسمي للمستشفى على منصة "تويتر".

وكان تسجيل صوتي متداول منسوب لأحد الأطباء بمستشفى الملك فيصل التخصصي، يدعو فيه المجتمع لترك التجمعات والابتعاد عنها وعدم الصلاة في المساجد خلال فترة ارتفاع معدل اكتشاف الحالات المصابة، ويوضح أن المستشفى ألغى الكثير من العمليات وأغلق عدة بوابات ويتخذ إجراءات مشددة على الزوار والمراجعين للفحص، مضيفاً أنه يمكن العودة للحياة الطبيعية حين تقل نسبة رصد الحالات، وهو الأمر الذي عدّه المستشفى بـ"المبالغة".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
08:14 PM

مستشفى الملك فيصل: التسجيل المنسوب لأحد أطبائنا حمل مغالطات

كان يتحدث فيه عن ارتفاع اكتشاف حالات كورونا وينصح بترك الاجتماعات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
7
9,271

أكد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب لأحد الأطباء في المستشفى حول فيروس كورونا في المملكة حمل مبالغات ومعلومات مغلوطة عن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ودعت إدارة المستشفى الجميع لعدم الاعتماد على رسائل غير صادرة من الحساب الرسمي للمستشفى على منصة "تويتر".

وكان تسجيل صوتي متداول منسوب لأحد الأطباء بمستشفى الملك فيصل التخصصي، يدعو فيه المجتمع لترك التجمعات والابتعاد عنها وعدم الصلاة في المساجد خلال فترة ارتفاع معدل اكتشاف الحالات المصابة، ويوضح أن المستشفى ألغى الكثير من العمليات وأغلق عدة بوابات ويتخذ إجراءات مشددة على الزوار والمراجعين للفحص، مضيفاً أنه يمكن العودة للحياة الطبيعية حين تقل نسبة رصد الحالات، وهو الأمر الذي عدّه المستشفى بـ"المبالغة".

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