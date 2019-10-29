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"صحة الطائف": لا إصابات بإنفلونزا الخنازير.. ورصد حالة "إنفلونزا موسمية عادية"

رداً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود حالات بإحدى مدارس البنات

قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إنه إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حيال وجود حالات إنفلونزا خنازير، بإحدى مدارس البنات بالطائف، فإن الصحة في الطائف تود الإشارة أنه لا وجود لما يسمى إنفلونزا الخنازير، وتعد إنفلونزا موسمية عادية.

وأكد "الربيعي" أنه تم رصد حالة لطالبة بالصف الأول الابتدائي مصابة، وتم اتخاذ الإجراء الوقائي والاحترازي دون وجود حالات أخرى أو ما يدعو للقلق.

وأشار إلى وجود فريق متخصص بالمدرسة المعنية طيلة الأسبوع القائم لمراقبة الوضع الصحي لجميع منسوبيها ضمن الإجراء الاحترازي، كما كلف فريقاً بتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية لكافة طاقم المدرسة ضمن الإجراء الوقائي.

وأضاف المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن الصحة تدعو الجميع لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية عند مراجعة أقرب مركز صحي.


صحة الطائف متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي إنفلونزا خنازير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الطائف": لا إصابات بإنفلونزا الخنازير.. ورصد حالة "إنفلونزا موسمية عادية"
سبق

قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إنه إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حيال وجود حالات إنفلونزا خنازير، بإحدى مدارس البنات بالطائف، فإن الصحة في الطائف تود الإشارة أنه لا وجود لما يسمى إنفلونزا الخنازير، وتعد إنفلونزا موسمية عادية.

وأكد "الربيعي" أنه تم رصد حالة لطالبة بالصف الأول الابتدائي مصابة، وتم اتخاذ الإجراء الوقائي والاحترازي دون وجود حالات أخرى أو ما يدعو للقلق.

وأشار إلى وجود فريق متخصص بالمدرسة المعنية طيلة الأسبوع القائم لمراقبة الوضع الصحي لجميع منسوبيها ضمن الإجراء الاحترازي، كما كلف فريقاً بتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية لكافة طاقم المدرسة ضمن الإجراء الوقائي.

وأضاف المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن الصحة تدعو الجميع لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية عند مراجعة أقرب مركز صحي.


29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:21 PM

"صحة الطائف": لا إصابات بإنفلونزا الخنازير.. ورصد حالة "إنفلونزا موسمية عادية"

رداً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود حالات بإحدى مدارس البنات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إنه إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حيال وجود حالات إنفلونزا خنازير، بإحدى مدارس البنات بالطائف، فإن الصحة في الطائف تود الإشارة أنه لا وجود لما يسمى إنفلونزا الخنازير، وتعد إنفلونزا موسمية عادية.

وأكد "الربيعي" أنه تم رصد حالة لطالبة بالصف الأول الابتدائي مصابة، وتم اتخاذ الإجراء الوقائي والاحترازي دون وجود حالات أخرى أو ما يدعو للقلق.

وأشار إلى وجود فريق متخصص بالمدرسة المعنية طيلة الأسبوع القائم لمراقبة الوضع الصحي لجميع منسوبيها ضمن الإجراء الاحترازي، كما كلف فريقاً بتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية لكافة طاقم المدرسة ضمن الإجراء الوقائي.

وأضاف المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن الصحة تدعو الجميع لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية عند مراجعة أقرب مركز صحي.


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