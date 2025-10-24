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مسؤولون يستعرضون الوظائف الواعدة في سوق العمل

خلال مشاركتهم في جلسة حوارية بملتقى لقاءات الدمام

يستعرض ست قيادات في القطاعين الحكومي والخاص في الجلسة الحوارية الرئيسية تحت عنوان "استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030"، ضمن ملتقى لقاءات "هدف" في الدمام، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خلال الفترة 27 - 29 أكتوبر 2019م، في مركز معارض الظهران الدولية، الفرص الوظيفية الواعدة في سوق العمل، ومحفزات التمكين والتوظيف الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية البشرية.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الحوارية، مدير عام "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالحكيم العمار، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، ووكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة الحوارية، المحفزات الموجهة للقطاع الخاص للتوطين، واستحداث برامج ومشاريع مع عدة جهات لإتاحة فرص وظيفية واعدة وجديدة، إضافةً إلى مناقشة أهمية توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، من أجل استقطاب الكوادر البشرية المميزة للعمل في منشآت القطاع الخاص، والحيلولة دون تسربها من القطاع.

ويستهدف ملتقى "لقاءات هدف" العملاء المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم "منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافةً إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتداداً لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج؛ منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، وبرنامـج التدريـب علـى رأس العمـل "تمهيـر"، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة "وصـول"، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة "قرة" وغيرهـا من البرامج.

ويعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، حيث تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويمكن للراغبين في المشاركة وحضور جلسات الملتقى التسجيل إلكترونياً من خلال الرابط: hrdfliqaat.sa.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤولون يستعرضون الوظائف الواعدة في سوق العمل
سبق

يستعرض ست قيادات في القطاعين الحكومي والخاص في الجلسة الحوارية الرئيسية تحت عنوان "استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030"، ضمن ملتقى لقاءات "هدف" في الدمام، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خلال الفترة 27 - 29 أكتوبر 2019م، في مركز معارض الظهران الدولية، الفرص الوظيفية الواعدة في سوق العمل، ومحفزات التمكين والتوظيف الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية البشرية.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الحوارية، مدير عام "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالحكيم العمار، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، ووكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة الحوارية، المحفزات الموجهة للقطاع الخاص للتوطين، واستحداث برامج ومشاريع مع عدة جهات لإتاحة فرص وظيفية واعدة وجديدة، إضافةً إلى مناقشة أهمية توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، من أجل استقطاب الكوادر البشرية المميزة للعمل في منشآت القطاع الخاص، والحيلولة دون تسربها من القطاع.

ويستهدف ملتقى "لقاءات هدف" العملاء المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم "منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافةً إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتداداً لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج؛ منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، وبرنامـج التدريـب علـى رأس العمـل "تمهيـر"، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة "وصـول"، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة "قرة" وغيرهـا من البرامج.

ويعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، حيث تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويمكن للراغبين في المشاركة وحضور جلسات الملتقى التسجيل إلكترونياً من خلال الرابط: hrdfliqaat.sa.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
03:05 PM

مسؤولون يستعرضون الوظائف الواعدة في سوق العمل

خلال مشاركتهم في جلسة حوارية بملتقى لقاءات الدمام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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يستعرض ست قيادات في القطاعين الحكومي والخاص في الجلسة الحوارية الرئيسية تحت عنوان "استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030"، ضمن ملتقى لقاءات "هدف" في الدمام، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خلال الفترة 27 - 29 أكتوبر 2019م، في مركز معارض الظهران الدولية، الفرص الوظيفية الواعدة في سوق العمل، ومحفزات التمكين والتوظيف الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية البشرية.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الحوارية، مدير عام "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالحكيم العمار، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، ووكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة الحوارية، المحفزات الموجهة للقطاع الخاص للتوطين، واستحداث برامج ومشاريع مع عدة جهات لإتاحة فرص وظيفية واعدة وجديدة، إضافةً إلى مناقشة أهمية توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، من أجل استقطاب الكوادر البشرية المميزة للعمل في منشآت القطاع الخاص، والحيلولة دون تسربها من القطاع.

ويستهدف ملتقى "لقاءات هدف" العملاء المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم "منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافةً إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتداداً لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج؛ منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، وبرنامـج التدريـب علـى رأس العمـل "تمهيـر"، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة "وصـول"، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة "قرة" وغيرهـا من البرامج.

ويعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، حيث تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويمكن للراغبين في المشاركة وحضور جلسات الملتقى التسجيل إلكترونياً من خلال الرابط: hrdfliqaat.sa.

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