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"تحالف حقوقي يمني" يوثّق 3544 حالة إخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال 4 سنوات

من بينهم: 64 طفلاً و15 امرأة و72 مسنًا

وثّق تحالف حقوقي يمني 3544 حالة إخفاء قسري في اليمن ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة من سبتمبر 2014م وحتى ديسمبر 2018م في عددٍ من المحافظات.

وذكر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ندوة نظمها بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن من بين المخفيين 64 طفلاً و15 امرأة و72 مسنًا.

وطالب "التحالف" في ورقة عمل المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لكشف أماكن احتجاز المخفيين قسريًا وتحديد مصيرهم، وإيقاف عمليات الإخفاء القسري، وإلزام ميليشيا الحوثي بعدم التكرار، ومحاسبة كل من قام بإخفاء شخص، وجبر ضرر الضحايا، وإدانة كل أعمال الإخفاء القسري التي ارتكبها المتمردون الحوثيون.

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"تحالف حقوقي يمني" يوثّق 3544 حالة إخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال 4 سنوات
سبق

وثّق تحالف حقوقي يمني 3544 حالة إخفاء قسري في اليمن ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة من سبتمبر 2014م وحتى ديسمبر 2018م في عددٍ من المحافظات.

وذكر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ندوة نظمها بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن من بين المخفيين 64 طفلاً و15 امرأة و72 مسنًا.

وطالب "التحالف" في ورقة عمل المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لكشف أماكن احتجاز المخفيين قسريًا وتحديد مصيرهم، وإيقاف عمليات الإخفاء القسري، وإلزام ميليشيا الحوثي بعدم التكرار، ومحاسبة كل من قام بإخفاء شخص، وجبر ضرر الضحايا، وإدانة كل أعمال الإخفاء القسري التي ارتكبها المتمردون الحوثيون.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
12:06 AM

"تحالف حقوقي يمني" يوثّق 3544 حالة إخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال 4 سنوات

من بينهم: 64 طفلاً و15 امرأة و72 مسنًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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وثّق تحالف حقوقي يمني 3544 حالة إخفاء قسري في اليمن ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة من سبتمبر 2014م وحتى ديسمبر 2018م في عددٍ من المحافظات.

وذكر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ندوة نظمها بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن من بين المخفيين 64 طفلاً و15 امرأة و72 مسنًا.

وطالب "التحالف" في ورقة عمل المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لكشف أماكن احتجاز المخفيين قسريًا وتحديد مصيرهم، وإيقاف عمليات الإخفاء القسري، وإلزام ميليشيا الحوثي بعدم التكرار، ومحاسبة كل من قام بإخفاء شخص، وجبر ضرر الضحايا، وإدانة كل أعمال الإخفاء القسري التي ارتكبها المتمردون الحوثيون.

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