أزاحت السعودية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن عرش أغنى الأندية الإنجليزية؛ ليصبح نادي نيوكاسل الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغنى نادٍ إنجليزي، وأغنى نادٍ في العالم، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية. أغنى خمسة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز: 1- نيوكاسل يونايتد – المالك: صندوق الاستثمارات السعودي 2- مانشستر سيتي – المالك: الشيخ منصور بن زايد 3- تشيلسي - رومان أبراموفيتش 4- أرسنال - ستان كرونكه 5- أستون فيلا - ناصف ساويرس

أغنى 5 أندية إنجليزية.. "نيوكاسل" السعودي في الصدارة خالد علي سبق 2021-10-09 أزاحت السعودية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن عرش أغنى الأندية الإنجليزية؛ ليصبح نادي نيوكاسل الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغنى نادٍ إنجليزي، وأغنى نادٍ في العالم، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.



أغنى خمسة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز:



1- نيوكاسل يونايتد – المالك: صندوق الاستثمارات السعودي



2- مانشستر سيتي – المالك: الشيخ منصور بن زايد



3- تشيلسي - رومان أبراموفيتش



4- أرسنال - ستان كرونكه



5- أستون فيلا - ناصف ساويرس

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 12:00 AM

أغنى 5 أندية إنجليزية.. "نيوكاسل" السعودي في الصدارة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه





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أزاحت السعودية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن عرش أغنى الأندية الإنجليزية؛ ليصبح نادي نيوكاسل الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغنى نادٍ إنجليزي، وأغنى نادٍ في العالم، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.



أغنى خمسة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز:



1- نيوكاسل يونايتد – المالك: صندوق الاستثمارات السعودي



2- مانشستر سيتي – المالك: الشيخ منصور بن زايد



3- تشيلسي - رومان أبراموفيتش



4- أرسنال - ستان كرونكه



5- أستون فيلا - ناصف ساويرس