وأضاف: "هناك عقوبات صادرة بحق من يخالف الإجراءات الاحترازية أو من يخالف التعليمات الصادرة، ويحاول الوصول إلى الحرم المكي لأداء العمرة دون تصريح".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمركز العمليات الموحدة 911 بمكة المكرمة.

أكد قائد قوات أمن العمرة اللواء زايد عبدالرحمن الطويان، أن التوجيهات الكريمة صدرت لتسهيل العمرة للزوار وقاصدي بيت الله الحرام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق خطة معتمدة من وزير الداخلية وباشرت القوات مهامها.

قائد قوات أمن الحج والعمرة: توجيهات كريمة بتسهيل إجراءات المعتمرين والزوار أحمد العبدالله سبق 2021-04-12 أكد قائد قوات أمن العمرة اللواء زايد عبدالرحمن الطويان، أن التوجيهات الكريمة صدرت لتسهيل العمرة للزوار وقاصدي بيت الله الحرام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق خطة معتمدة من وزير الداخلية وباشرت القوات مهامها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمركز العمليات الموحدة 911 بمكة المكرمة. وأضاف: "هناك عقوبات صادرة بحق من يخالف الإجراءات الاحترازية أو من يخالف التعليمات الصادرة، ويحاول الوصول إلى الحرم المكي لأداء العمرة دون تصريح".

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 04:51 PM

قائد قوات أمن الحج والعمرة: توجيهات كريمة بتسهيل إجراءات المعتمرين والزوار عقوبات لمن يحاول الوصول إلى الحرم دون تصريح





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أكد قائد قوات أمن العمرة اللواء زايد عبدالرحمن الطويان، أن التوجيهات الكريمة صدرت لتسهيل العمرة للزوار وقاصدي بيت الله الحرام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق خطة معتمدة من وزير الداخلية وباشرت القوات مهامها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمركز العمليات الموحدة 911 بمكة المكرمة.

وأضاف: "هناك عقوبات صادرة بحق من يخالف الإجراءات الاحترازية أو من يخالف التعليمات الصادرة، ويحاول الوصول إلى الحرم المكي لأداء العمرة دون تصريح".