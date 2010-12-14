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مسافرة تفقد أمتعتها ما بين مطار الدمام والباحة.. و"الطيران" تؤكد: الحل التعويض

قالت: تعب وجهد سنين في رسالة الماجستير راحا هباء

فوجئت مسافرة على متن أحد خطوط الطيران بفقدان أمتعتها عند وصولها لمحطة الوصول بمنطقة الباحة بعد إبلاغها من قِبل موظفي المطار بأن حقيبتها لم يتم العثور عليها بعد مدة انتظار في المطار للبحث عن الشنطة، سواء في محطة الإقلاع بمطار الملك فهد بالدمام أو محطة الوصول مطار الباحة.

وقالت المسافرة لـ"سبق": "الرحلة كانت يوم السبت ٤ ديسمبر 2021، وبعد وصولي لمطار منطقة الباحة لم تصل شنطتي، وبعد سؤالي موظفي المطار عن الشنطة أفادوني بأنها لم تصل".

وعن محتويات الحقيبة قالت المسافرة: "الحقيبة بها جهاز لاب توب، يحتوي على كامل رسالتي للماجستير التي سوف أناقشها قريبًا، وهي جهد سنوات من العمل والجهد".

وأضافت: "بعد اتصالات عدة بين مطار الباحة ومطار الدمام لأكثر من 10 أيام ظهرت النتيجة بأن الشنطة مفقودة، ولم يتم العثور عليها، وأبلغوني بأنه سيتم تعويضي عن ذلك".

" سبق " تواصلت مع المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء الذي قال: "اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء نصت على أنه يجب أن يتقدم المسافر بالشكوى أولاً إلى الناقل الجوي، وفي حال إقرار الناقل الجوي بفقدان الأمتعة خلال ٢١ يومًا يقوم بالتعويض عن فقدان الأمتعة بما لا يقل عن ٣٥٠ وحدة حقوق سحب خاصة، وبما لا يتجاوز ١١٣١ وحدة حقوق سحب خاصة، وسعر الوحدة متغير، وهو يقارب ٥.٢ ريال للوحدة".

وأضاف الروساء بأن "الأنظمة والتعليمات تقضي بوضع الأشياء الثمينة والقابلة للتلف من ضمن الأمتعة المصاحبة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسافرة تفقد أمتعتها ما بين مطار الدمام والباحة.. و"الطيران" تؤكد: الحل التعويض
سبق

فوجئت مسافرة على متن أحد خطوط الطيران بفقدان أمتعتها عند وصولها لمحطة الوصول بمنطقة الباحة بعد إبلاغها من قِبل موظفي المطار بأن حقيبتها لم يتم العثور عليها بعد مدة انتظار في المطار للبحث عن الشنطة، سواء في محطة الإقلاع بمطار الملك فهد بالدمام أو محطة الوصول مطار الباحة.

وقالت المسافرة لـ"سبق": "الرحلة كانت يوم السبت ٤ ديسمبر 2021، وبعد وصولي لمطار منطقة الباحة لم تصل شنطتي، وبعد سؤالي موظفي المطار عن الشنطة أفادوني بأنها لم تصل".

وعن محتويات الحقيبة قالت المسافرة: "الحقيبة بها جهاز لاب توب، يحتوي على كامل رسالتي للماجستير التي سوف أناقشها قريبًا، وهي جهد سنوات من العمل والجهد".

وأضافت: "بعد اتصالات عدة بين مطار الباحة ومطار الدمام لأكثر من 10 أيام ظهرت النتيجة بأن الشنطة مفقودة، ولم يتم العثور عليها، وأبلغوني بأنه سيتم تعويضي عن ذلك".

" سبق " تواصلت مع المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء الذي قال: "اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء نصت على أنه يجب أن يتقدم المسافر بالشكوى أولاً إلى الناقل الجوي، وفي حال إقرار الناقل الجوي بفقدان الأمتعة خلال ٢١ يومًا يقوم بالتعويض عن فقدان الأمتعة بما لا يقل عن ٣٥٠ وحدة حقوق سحب خاصة، وبما لا يتجاوز ١١٣١ وحدة حقوق سحب خاصة، وسعر الوحدة متغير، وهو يقارب ٥.٢ ريال للوحدة".

وأضاف الروساء بأن "الأنظمة والتعليمات تقضي بوضع الأشياء الثمينة والقابلة للتلف من ضمن الأمتعة المصاحبة".

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
09:29 PM

مسافرة تفقد أمتعتها ما بين مطار الدمام والباحة.. و"الطيران" تؤكد: الحل التعويض

قالت: تعب وجهد سنين في رسالة الماجستير راحا هباء

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عبدالله السالم - الدمام
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4,870

فوجئت مسافرة على متن أحد خطوط الطيران بفقدان أمتعتها عند وصولها لمحطة الوصول بمنطقة الباحة بعد إبلاغها من قِبل موظفي المطار بأن حقيبتها لم يتم العثور عليها بعد مدة انتظار في المطار للبحث عن الشنطة، سواء في محطة الإقلاع بمطار الملك فهد بالدمام أو محطة الوصول مطار الباحة.

وقالت المسافرة لـ"سبق": "الرحلة كانت يوم السبت ٤ ديسمبر 2021، وبعد وصولي لمطار منطقة الباحة لم تصل شنطتي، وبعد سؤالي موظفي المطار عن الشنطة أفادوني بأنها لم تصل".

وعن محتويات الحقيبة قالت المسافرة: "الحقيبة بها جهاز لاب توب، يحتوي على كامل رسالتي للماجستير التي سوف أناقشها قريبًا، وهي جهد سنوات من العمل والجهد".

وأضافت: "بعد اتصالات عدة بين مطار الباحة ومطار الدمام لأكثر من 10 أيام ظهرت النتيجة بأن الشنطة مفقودة، ولم يتم العثور عليها، وأبلغوني بأنه سيتم تعويضي عن ذلك".

" سبق " تواصلت مع المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء الذي قال: "اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء نصت على أنه يجب أن يتقدم المسافر بالشكوى أولاً إلى الناقل الجوي، وفي حال إقرار الناقل الجوي بفقدان الأمتعة خلال ٢١ يومًا يقوم بالتعويض عن فقدان الأمتعة بما لا يقل عن ٣٥٠ وحدة حقوق سحب خاصة، وبما لا يتجاوز ١١٣١ وحدة حقوق سحب خاصة، وسعر الوحدة متغير، وهو يقارب ٥.٢ ريال للوحدة".

وأضاف الروساء بأن "الأنظمة والتعليمات تقضي بوضع الأشياء الثمينة والقابلة للتلف من ضمن الأمتعة المصاحبة".

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