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مشاهد مُبهرة.. بياض البرَد يُغطي أراضي "طبب عسير"

استمر هطول الأمطار لنصف ساعة بكميات كبيرة

شهدت قرى مركز طبب والقرى المجاورة له، شمال غربي مدينة أبها بمنطقة عسير، اليوم السبت، تساقطاً للأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء.

ورصدت عدسة المصور "سلمان الشهري" مشاهد بديعة لمناطق هطول الأمطار والبرد الذي استمر نزوله بكميات كبيرة لنصف ساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاهد مُبهرة.. بياض البرَد يُغطي أراضي "طبب عسير"
سبق

شهدت قرى مركز طبب والقرى المجاورة له، شمال غربي مدينة أبها بمنطقة عسير، اليوم السبت، تساقطاً للأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء.

ورصدت عدسة المصور "سلمان الشهري" مشاهد بديعة لمناطق هطول الأمطار والبرد الذي استمر نزوله بكميات كبيرة لنصف ساعة.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
05:45 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
06:16 PM

مشاهد مُبهرة.. بياض البرَد يُغطي أراضي "طبب عسير"

استمر هطول الأمطار لنصف ساعة بكميات كبيرة

A A A
سويد الحارثي - عسير
1
1,443

شهدت قرى مركز طبب والقرى المجاورة له، شمال غربي مدينة أبها بمنطقة عسير، اليوم السبت، تساقطاً للأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء.

ورصدت عدسة المصور "سلمان الشهري" مشاهد بديعة لمناطق هطول الأمطار والبرد الذي استمر نزوله بكميات كبيرة لنصف ساعة.

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