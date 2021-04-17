مشاهد مُبهرة.. بياض البرَد يُغطي أراضي "طبب عسير"

استمر هطول الأمطار لنصف ساعة بكميات كبيرة

شهدت قرى مركز طبب والقرى المجاورة له، شمال غربي مدينة أبها بمنطقة عسير، اليوم السبت، تساقطاً للأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء.



ورصدت عدسة المصور "سلمان الشهري" مشاهد بديعة لمناطق هطول الأمطار والبرد الذي استمر نزوله بكميات كبيرة لنصف ساعة.