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"الشهراني" مديرًا لمكتب "البيئة والزراعة" بتربة

صدر قرار يقضي بتعيين المهندس محمد مساعد المنبهي الشهراني، مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة؛ حيث يعدّ "الشهراني" من الكوادر الشابة المميزة.

"سبق" تهنئ "الشهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق والسداد.

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"الشهراني" مديرًا لمكتب "البيئة والزراعة" بتربة
سبق

صدر قرار يقضي بتعيين المهندس محمد مساعد المنبهي الشهراني، مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة؛ حيث يعدّ "الشهراني" من الكوادر الشابة المميزة.

"سبق" تهنئ "الشهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق والسداد.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
06:15 PM

"الشهراني" مديرًا لمكتب "البيئة والزراعة" بتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار يقضي بتعيين المهندس محمد مساعد المنبهي الشهراني، مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة؛ حيث يعدّ "الشهراني" من الكوادر الشابة المميزة.

"سبق" تهنئ "الشهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق والسداد.

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