"الشهراني" مديرًا لمكتب "البيئة والزراعة" بتربة

صدر قرار يقضي بتعيين المهندس محمد مساعد المنبهي الشهراني، مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة؛ حيث يعدّ "الشهراني" من الكوادر الشابة المميزة.
"سبق" تهنئ "الشهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق والسداد.
صدر قرار يقضي بتعيين المهندس محمد مساعد المنبهي الشهراني، مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة؛ حيث يعدّ "الشهراني" من الكوادر الشابة المميزة.
"سبق" تهنئ "الشهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق والسداد.
صدر قرار يقضي بتعيين المهندس محمد مساعد المنبهي الشهراني، مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة؛ حيث يعدّ "الشهراني" من الكوادر الشابة المميزة.
"سبق" تهنئ "الشهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق والسداد.
صدر قرار يقضي بتعيين المهندس محمد مساعد المنبهي الشهراني، مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة؛ حيث يعدّ "الشهراني" من الكوادر الشابة المميزة.
"سبق" تهنئ "الشهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق والسداد.