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كرواتيا ترصد أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"

رصدت السلطات الصحة الكرواتية أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال مدير المعهد الكرواتي للصحة العامة كرونوسلاف كاباك في مؤتمر صحفي الليلة إن المصابين الإثنين لم يُظهرا أية أعراض خطيرة، وأنه جرى وضع كل المخالطين لهم تحت الملاحظة، مؤكداً أن بلاده اتخذت كل التدابير الضرورية لإبطاء انتشار المتحور الجديد.

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كرواتيا ترصد أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"
سبق

رصدت السلطات الصحة الكرواتية أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال مدير المعهد الكرواتي للصحة العامة كرونوسلاف كاباك في مؤتمر صحفي الليلة إن المصابين الإثنين لم يُظهرا أية أعراض خطيرة، وأنه جرى وضع كل المخالطين لهم تحت الملاحظة، مؤكداً أن بلاده اتخذت كل التدابير الضرورية لإبطاء انتشار المتحور الجديد.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
01:41 AM

كرواتيا ترصد أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت السلطات الصحة الكرواتية أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال مدير المعهد الكرواتي للصحة العامة كرونوسلاف كاباك في مؤتمر صحفي الليلة إن المصابين الإثنين لم يُظهرا أية أعراض خطيرة، وأنه جرى وضع كل المخالطين لهم تحت الملاحظة، مؤكداً أن بلاده اتخذت كل التدابير الضرورية لإبطاء انتشار المتحور الجديد.

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