(كأس بيرين للسوبر السعودي) ..خمسة أندية عانقت الذهب وسباق الثامنة بين الهلال والفيصلي

ملعب الملك فهد الدولي يشهد اللقاء المنتظر في 6 يناير2022

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في السادس من يناير المقبل مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي في نسخته الثامنة، والتي تجمع الهلال (بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) مع الفيصلي (بطل كأس خادم الحرمين الشريفين).

ويقام كأس السوبر السعودي للعام الثاني على التوالي تحت مسمى (كأس بيرين للسوبر السعودي) وذلك بعد اتفاقية الرعاية التي اعتمدها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع شركة مياه بيرين في يناير الماضي، وقبل أسابيع قليلة من نسخة الموسم الماضي التي جمعت الهلال مع النصر.

وأكمل السوبر في المواسم الأخيرة مثلث المسابقات المحلية على مستوى الأندية المحترفة بعد كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أول المتوجين

انطلق السوبر السعودي للمرة الأولى عام 2013 عندما التقى الفتح (بطل الدوري) مع الاتحاد (بطل كأس الملك) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويومها فاز الفتح بنتيجة 3-2 ليتوج بأول لقب رسمي للسوبر السعودي.

تتويج الشباب

أقيمت النسخة الثانية من البطولة 2014 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بين النصر (بطل الدوري) والشباب (بطل كأس الملك)، حيث فاز الشباب بركلات الترجيح.

السوبر في عاصمة الضباب

شهدت نسخة 2015 حدثاً هو الأول في تاريخ الكرة السعودية، وذلك بإقامة مباراة كأس السوبر خارج المملكة، حيث احتضنت العاصمة البريطانية لندن مباراة السوبر بين النصر (بطل الدوري) مع الهلال (بطل كأس الملك) وذلك على ملعب (لوفتس روود)، وتوج الهلال وقتها باللقب بعد الفوز بهدف نظيف.

الأهلي بطلاً لأول مرة

ومرة أخرى تحتضن عاصمة الضباب السوبر الثاني على التوالي وذلك على ملعب (كرافن كوتيغ)، وجمع بين الأهلي (بطل الدوري) مع الهلال (بطل كأس الملك)، حيث حسمت ركلات الترجيح فوز الأهلي ليتوج بالسوبر الأول في تاريخه.

الهلال يحصد الثاني

وجمعت نسخة عام 2018 الهلال (بطل الدوري) والاتحاد (بطل الكأس) على ملعب لوفتس روود بالعاصمة البريطانية لندن، ويومها توج الهلال بطلاً بعد فوزه بنتيجة 2-1.

سوبر النصر الأول

وفي نسخة 2019 عادت (السوبر السعودية) إلى المملكة، حيث احتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) مباراة النصر (بطل الدوري) مع التعاون (بطل كأس الملك)، والتي توج خلالها النصر باللقب لأول مرة بعد الفوز بركلات الترجيح.

النصر يعادل الهلال

عاد النصر في نسخة 2020 ليتوج باللقب الثاني له بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3-0 في المباراة التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في يناير الماضي.

سجل أبطال كأس بيرين للسوبر السعودي:

- الفتح 2013

- الشباب 2014

- الهلال 2015

- الأهلي 2016

- الهلال 2018

- النصر 2019

- النصر 2020