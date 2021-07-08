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بالفيديو .. عمالة مخالفة بالرياض "تسرق" أغطية المناهل الحديدية

"الأمانة" نشرت المقطع وأحالت القضية للجهات الأمنية

نشرت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق قيام عمالة مخالفة في الرياض بعمليات نشل لأغطية المناهل الحديدية.

وقالت "الأمانة": "حفاظًا على ممتلكات المدينة من انتشار هذه الظاهرة ولسلامة السكان، كاميرات الأنفاق في ‎أمانة منطقة الرياض ترصد عمليّات نشل أغطية المناهل الحديدية من قِبل بعض المخالفين".

وأوضحت "أمانة الرياض" أنه تمت إحالة القضية إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحق العمالة المخالفة. (فيديو)

أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. عمالة مخالفة بالرياض "تسرق" أغطية المناهل الحديدية
سبق

نشرت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق قيام عمالة مخالفة في الرياض بعمليات نشل لأغطية المناهل الحديدية.

وقالت "الأمانة": "حفاظًا على ممتلكات المدينة من انتشار هذه الظاهرة ولسلامة السكان، كاميرات الأنفاق في ‎أمانة منطقة الرياض ترصد عمليّات نشل أغطية المناهل الحديدية من قِبل بعض المخالفين".

وأوضحت "أمانة الرياض" أنه تمت إحالة القضية إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحق العمالة المخالفة. (فيديو)

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
10:17 PM

بالفيديو .. عمالة مخالفة بالرياض "تسرق" أغطية المناهل الحديدية

"الأمانة" نشرت المقطع وأحالت القضية للجهات الأمنية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
3
5,185

نشرت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق قيام عمالة مخالفة في الرياض بعمليات نشل لأغطية المناهل الحديدية.

وقالت "الأمانة": "حفاظًا على ممتلكات المدينة من انتشار هذه الظاهرة ولسلامة السكان، كاميرات الأنفاق في ‎أمانة منطقة الرياض ترصد عمليّات نشل أغطية المناهل الحديدية من قِبل بعض المخالفين".

وأوضحت "أمانة الرياض" أنه تمت إحالة القضية إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحق العمالة المخالفة. (فيديو)

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